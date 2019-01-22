Донецкие студенты отказываются ходить на «митинги» «ДНР»

22.01.2019 20:05

Сегодня во временно оккупированном Донецке оккупационные «власти ДНР» провели митинг в память дончан, погибших при обстреле на Боссе в 2015 году. Однако, в глаза бросается резкое изменение количества и возрастной группы митингующих.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня во временно оккупированном Донецке оккупационные «власти ДНР» цинично провели «митинг-реквием» в память дончан, погибших во время обстрела на Боссе в 2015 году. Ни для кого не секрет, что обстрел, во время которого погибли 8 человек, устроили сами боевики «ДНР» и российские оккупанты. Уже несколько лет оккупационные «власти ДНР» принудительно сгоняли на «митинг» бюджетников и студентов, а затем публиковали в подконтрольных им «СМИ» и пабликах, а также на российском ТВ «отчеты» о «многотысячных митингах», на который пришли дончане «всех возрастов». Однако, сегодняшний митинг резко отличается от предыдущих – людей, «пришедших» на митинг, было всего около одной тысячи, кроме того, в основном это были «немолодые бюджетники» или «активисты движений». Сегодня не было студентов и школьников. Вероятно, молодежь начинает игнорировать угрозы, которыми обычно сгоняли студентов на «мероприятия».

Дончане в своих комментария в соцсетях отмечают:

«Какая то уж оч.определенная возрастная группа собралась… Умные «студенты» перестали ощущать «трепет и страх» в условиях хронического недобора в дыровузы и свалили...».