Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» с территории РФ проходят люди в «военной форме»

25.01.2019 13:41

Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» с территории РФ на временно оккупированные территории Донбасса заходят и выходят в обратном направлении лица в военной форме. Также они проезжают в автомобилях и минивенах.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в еженедельном отчете от СММ ОБСЕ на российских КПП Гуково и Донецк на основе информации по состоянию на 22 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе

«В течение отчетного периода число лиц в военной форме, которые пересекают границу в обоих направлениях на обоих пунктах пропуска, составляло на этой неделе 12 человек; восемь из них перешли в РФ и четыре — в Украину. Они продолжают пересекать границу индивидуально или группами. Большинство людей пересекали пешком, однако некоторые пользовались личными транспортными средствами, автобусами или микроавтобусами, что усложняло наблюдение за передвижением групп через границу, особенно потому, что у некоторых частных транспортных средств были тонированные стекла, и автобусы и минивэны закрыты шторами».