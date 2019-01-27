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Украинские водители будут проходить техосмотр по новой процедуре
В Украине усовершенствуют процедуру прохождения транспортными средствами техосмотра. Кабмин на заседании утвердил соответствующее постановление, сообщает UBR.ua.
Тем, кто уже успел пройти ТО или получить бланки для обязательного технического контроля, до окончания сроков их действия, заново проходить проверку не нужно.
В связи с засильем коррупции при прохождении техосмотров, чиновники предлагают фиксировать процесс на фото, по которому должно быть четко видно, марку, цвет, номера и дату прохождения ТО. По завершению проверки, каждому транспортному средству выдадут соответствующую наклейку (метка радиочастотной идентификации) о прохождении осмотра.
В будущем их в автоматическом режиме смогут дистанционно считывать дорожные камеры. Размещаться наклейка должна будет в верхнем правом углу ветрового стекла.
На сегодняшний день в Украине зарегистрировано порядка 1 млн коммерческих транспортных средств, из которых больше 370 тыс. автобусы, которые обязаны проходить ТО два раза в год.
Документом также предложено внести в специальный реестр всех субъектов хозяйствования, которые будут иметь право проводить ТО.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, водитель, процедуры, техосмотр
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