Оккупанты РФ считают убитых - на Донбассе становится "жарко": враг мощно ударил по ВСУ из минометов и зениток

31.01.2019 13:09

Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщил о том, что армия РФ атаковала позиции ВСУ из минометов и зенитных установок.

За минувшие сутки, 30 января, российские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, прибегнув к запрещенному минскими договоренностями вооружению, передает "Диалог.UA".

Зафиксировано, что противник вел огонь из ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Павлополь, Марьинки и Новомихайловки. В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты РФ атаковал ВСУ из минометов калибра 82 мм. А в районе населенного пункта Крымское противник бил из зенитных установок "ЗУ-23-2". По данным разведки, двух боевиков уничтожили, трое получили тяжелые ранения. К счастью, в ходе преступных обстрелов боевиков ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.