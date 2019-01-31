Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оккупанты РФ считают убитых - на Донбассе становится "жарко": враг мощно ударил по ВСУ из минометов и зениток

31.01.2019 13:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупанты РФ считают убитых - на Донбассе становится "жарко": враг мощно ударил по ВСУ из минометов и зениток

Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщил о том, что армия РФ атаковала позиции ВСУ из минометов и зенитных установок.

За минувшие сутки, 30 января, российские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, прибегнув к запрещенному минскими договоренностями вооружению, передает "Диалог.UA".

Зафиксировано, что противник вел огонь из ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Павлополь, Марьинки и Новомихайловки. В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты РФ атаковал ВСУ из минометов калибра 82 мм. А в районе населенного пункта Крымское противник бил из зенитных установок "ЗУ-23-2". По данным разведки, двух боевиков уничтожили, трое получили тяжелые ранения. К счастью, в ходе преступных обстрелов боевиков ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, РФ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх