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Сеть удивил кортеж главаря "ДНР" Пушилина в Донецке: очевидцы поражены странной деталью
01.02.2019 08:22
Пользователей социальных сетей удивил кортеж главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, который резко изменил формат и размах по сравнению с бывших главой "республики" Александром Захарченко.
Об этом пишут СМИ со ссылкой на запись известного блогера с Донбасса Necro Mancer в социальной сети - пользователи бросились обсуждать "скромность" нового наемника, передает dialog.ua.
"Вчера вечером, впервые увидел кортеж Пушилина! Полицейский Приус с мигалками и за ним 4 бронированных джипа", — написал пользователь из оккупированного Донецка.
Теги: Донецк, Донбасс, полиция, ДНР, боевики, Пушилин, Захарченко, соцсети
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