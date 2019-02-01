Сеть удивил кортеж главаря "ДНР" Пушилина в Донецке: очевидцы поражены странной деталью

01.02.2019 08:22

Пользователей социальных сетей удивил кортеж главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, который резко изменил формат и размах по сравнению с бывших главой "республики" Александром Захарченко.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на запись известного блогера с Донбасса Necro Mancer в социальной сети - пользователи бросились обсуждать "скромность" нового наемника, передает dialog.ua.

"Вчера вечером, впервые увидел кортеж Пушилина! Полицейский Приус с мигалками и за ним 4 бронированных джипа", — написал пользователь из оккупированного Донецка.