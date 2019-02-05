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Возле КПП «Александровка» из-за ДТП загорелся автомобиль с пассажирами: пятеро погибших

05.02.2019 16:59
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Возле КПП «Александровка» из-за ДТП загорелся автомобиль с пассажирами: пятеро погибших

Сегодня около 11:00 на неподконтрольной Украине территории Донетчины возле КПП «Марьинка» столкнулись автомобили Lanos и Chevrolet, в результате ДТП Lanos загорелся, в связи с чем погибли 5 человек.

Об этом сообщил БФ «Право на защиту», передает donpress.com.

В фонде отметили:

«В результате ДТП все четверо пассажиров Lanos погибли (машина с газобаллонным оборудованием загорелась после столкновения, люди сгорели). В Chevrolet выжил водитель и трое пассажиров, одна женщина погибла. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии уже госпитализировали в больницу. Водителя и еще одного пассажира также доставили в больницу».

Предварительной причиной ДТП назвали плохую видимость на дороге из-за тумана.



Теги: Донбасс, Марьинка, пассажиры, пожар, авария, госпитализация, гибель, ДТП, автомобиль, КПП
 
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