Возле КПП «Александровка» из-за ДТП загорелся автомобиль с пассажирами: пятеро погибших

05.02.2019 16:59

Сегодня около 11:00 на неподконтрольной Украине территории Донетчины возле КПП «Марьинка» столкнулись автомобили Lanos и Chevrolet, в результате ДТП Lanos загорелся, в связи с чем погибли 5 человек.

Об этом сообщил БФ «Право на защиту», передает donpress.com.

В фонде отметили:

«В результате ДТП все четверо пассажиров Lanos погибли (машина с газобаллонным оборудованием загорелась после столкновения, люди сгорели). В Chevrolet выжил водитель и трое пассажиров, одна женщина погибла. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии уже госпитализировали в больницу. Водителя и еще одного пассажира также доставили в больницу».

Предварительной причиной ДТП назвали плохую видимость на дороге из-за тумана.