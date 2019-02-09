- Вербовщице "ДНР" Воронцовой грозит депортация - Москва готова выбросить еще одну предательницу Украины10:17
- Донецкие улицы стали стеклянными — дончане боятся ходить даже в центре10:02
- У армии РФ десятки "200-х" и "300-х": защитники Украины сурово наказали врага за смерть бойца ВСУ - детали боя09:43
- Много взрывов произошло у Ясиноватой, а у Каменки рвануло рядом с наблюдателями ОБСЕ09:21
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил — 09.02.201908:59
- В Донецке закрылась сеть супермаркетов «Амстор». «Обжора» на очереди08:48
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: один боец ВСУ погиб, двое ранены08:36
- "Горловка сильно сдала и стала неживой": соцсети поражены мрачными кадрами из "ДНР"08:22
- В Донецке медики жалуются, что «добровольцы» из РФ приезжают с «букетом» опасных инфекций07:59
- Сотрудники завода "Стирол" в Горловке пойдут жаловаться Путину на главарей "ДНР"07:31
В Донецке закрылась сеть супермаркетов «Амстор». «Обжора» на очереди
Во временно оккупированном Донецке одна за другой умирают сети супермаркетов. Первый закрылся «Амстор». Теперь на очереди «Обжора» и «Семерочка».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Донецке закрываются сети супермаркетов и крупных магазинов. В тех же, что продолжают работать, пустые прилавки. В некоторых бывших супермаркетах идет демонтаж торгового оборудования.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Інсайд каже, що «Амстор» в Донецьк ВСЬО! Зараз йде дораспродаж залишків. Та вже починається демонтаж прилавків. Також не все гладко і в «ОБЖОРІ».Але поки ще трипихаються»,
«АМСТОР фсьо уже года три как»,
«Не правда. Працювали магази, як мінімум на " гастроном Україна", Цирку та Донецьк-сіті»,
«Та какой «на Цирке» :))) «342 метра зелёного горошка»»,
«Ну то вже інше питання, що товару там було раз-два і все)))І окрім горошка там були шикарні пусті холодильники, в яких до війни була купа морозива.Можно було ходити пускати ностальгічну сльозу))))»,
«Семерочка почти каждый день стелажи двигает»,
«Пережиток прошлого;) Все будет «сэконд хэнд»(».
Теги: Донецк, Донбасс, магазин, закрытие, супермаркет, оборудование, демонтаж, Амстор, товар, соцсети
- Донецкие улицы стали стеклянными — дончане боятся ходить даже в центре10:02
- У армии РФ десятки "200-х" и "300-х": защитники Украины сурово наказали врага за смерть бойца ВСУ - детали боя09:43
- Много взрывов произошло у Ясиноватой, а у Каменки рвануло рядом с наблюдателями ОБСЕ09:21
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил — 09.02.201908:59
- В Донецке закрылась сеть супермаркетов «Амстор». «Обжора» на очереди08:48
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: один боец ВСУ погиб, двое ранены08:36
- "Горловка сильно сдала и стала неживой": соцсети поражены мрачными кадрами из "ДНР"08:22
- В Донецке медики жалуются, что «добровольцы» из РФ приезжают с «букетом» опасных инфекций07:59
- Сотрудники завода "Стирол" в Горловке пойдут жаловаться Путину на главарей "ДНР"07:31
- Боевики запрещают наблюдателям ОБСЕ посещать контролируемые ими территории22:26
- Вербовщице "ДНР" Воронцовой грозит депортация - Москва готова выбросить еще одну предательницу Украины10:17
- Донецкие улицы стали стеклянными — дончане боятся ходить даже в центре10:02
- У армии РФ десятки "200-х" и "300-х": защитники Украины сурово наказали врага за смерть бойца ВСУ - детали боя09:43
- Много взрывов произошло у Ясиноватой, а у Каменки рвануло рядом с наблюдателями ОБСЕ09:21
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил — 09.02.201908:59
- В Донецке закрылась сеть супермаркетов «Амстор». «Обжора» на очереди08:48
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: один боец ВСУ погиб, двое ранены08:36
- "Горловка сильно сдала и стала неживой": соцсети поражены мрачными кадрами из "ДНР"08:22
- В Донецке медики жалуются, что «добровольцы» из РФ приезжают с «букетом» опасных инфекций07:59
- Сотрудники завода "Стирол" в Горловке пойдут жаловаться Путину на главарей "ДНР"07:31
- Врачи сообщили, какой продукт способен защитить от депрессии22:00
- Врачи назвали продукт, "убивающий" раковые клетки19:00
- Когда прокалывание ушей вредит здоровью11:00
- В Украине запретили популярное средство от кашля08:40
- Учёные назвали самые опасные виды алкоголя08:20
- Врачи сообщили, как прокалывание ушей может навредить здоровью21:49
- Хаос и неразбериха: астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале21:00
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?19:00
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Как вылечить целлюлит в домашних условиях17:16
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"
- Пенсии вырастут: названы даты и суммы
- "Ждем, когда умрем": черви съели легкие суворовцев, скандал в России развивается