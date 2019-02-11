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Не все оккупанты РФ пережили сутки на Донбассе: бойцы ВСУ наказали боевиков
Штаб ООС распространил информацию о том, что в ходе боевых действий и провокаций со стороны армии РФ потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины нет.
За минувшие сутки, 10 февраля, боевики "Л/ДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня.
3 раза противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями, передает "Диалог.UA".
Согласно данным штаба ООС, оккупанты РФ вели обстрел из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов в районе Авдеевки и Опытного.
А из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия враг бил вблизи села Гнутово и Красногоровки Кроме того, защитники Украины подверглись провокациям и атакам "Л/ДНР" возле поселка Южное и Крымское.
Также позиции ВСУ были атакованы из крупнокалиберных пулеметов в районе Старого Айдара и населенного пункта Светлодарск. По данным разведки, один оккупант был уничтожен и двое ранены.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, боевики, ВСУ, оккупанты
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