«Нет денег и специалистов»: в «ДНР» признали катастрофическую ситуацию с медперсоналом

13.02.2019 17:02

На неподконтрольной Украине части Донецкой области на сегодняшний день дефицит медицинских кадров составляет более 5 тысяч врачей.

Об этом заявила так называемый «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко, передает donpress.com.

Представительница оккупационной «власти» отметила:

«Что касается среднего медицинского персонала — более 7,5 тысячи человек. Сейчас близится очередной выпуск в медуниверситете, но это всего 158 студентов-лечебников, 44 педиатра. Огромная нехватка кадров существует в районных и сельских больницах. В некоторых районах ситуация осложняется еще и постоянными обстрелами. И при этом там нет жилья для молодых специалистов».

При этом она признала, что проблема с медицинским персоналом стоит очень остро:

«У нас большая проблема с медицинскими кадрами. К примеру, в Горловке есть городская больница № 2, в которой работает отделение гемодиализа. У них на данный момент функционирует 16 диализных мест, это 32 пациента в сутки, недавно было принято решение об открытии еще 4 дополнительных мест. Но основная проблема в том, что все эти места обслуживает один врач. И мы вынуждены так работать, поскольку обязаны оказывать помощь», — рассказала министр.

Кроме того, Долгошапко утончила, что еще одной проблемой является низкий уровень заработной платы медицинских работников:

«Для сравнения фиксированная минимальная заработная плата у начинающего врача в пределах 5 тыс. руб. У опытного врача с 30-летним стажем фиксированный уровень заработной платы максимальный 6700… Скажите, как можно прожить на эти деньги?».