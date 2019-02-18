- Боевики «ДНР» обстреляли людей в очереди на блокпосту (ВИДЕО)08:00
- В Донецке "чуда" уже не будет: городу пришел окончательный конец07:45
- «Я в беде»: известны детали о попадании в плен украинского военного07:20
- В Донецке прилеты по жилому сектору: повреждены 4 дома22:28
- Боевики сообщили о гибели командира "ДНР" на горловском направлении: штаб ООС о тяжелых потерях РФ пока молчит22:02
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного21:29
- Включение Донбасса в состав России: Москва готовит масштабную операцию, появились тревожные данные21:01
- «Бьют беспрерывно, похоже «Град, за ЖД дым»: жители Донецка испуганы сильными боем20:32
- Оккупанты "облажались" с открытием школы на Донбассе18:57
- «Не дают вылезти и потушиться»: подразделения НВФ заявили о разгроме позиции. ВИДЕО18:31
В Донецке "чуда" уже не будет: городу пришел окончательный конец
Массовый выезд ромов из оккупированного Донецка – явный признак того, что не стоит ждать скорого улучшения ситуации в городе.
Блогер, известный под ником НОВИНИ UA , рассказал в Twitter о своей встрече со знакомым ромом в Донецке, передает "Диалог.UA".
Ром рассказал, что свою семью он в 2017 году отправил в Украину, а сам решил остаться в оккупированном городе ждать "чуда".
А сейчас и сам решил уехать, поскольку "чуда не будет". В комментариях пользователи соцсети писали, что ромы, имеющие уже на генетическом уровне огромный опыт кочевой жизни, действительно интуитивно чувствуют, как будет меняться ситуации на территории, где они живут.
Так, рассказывали, что из прифронтового ныне Лисичанска (освбожденная часть Луганской области, - ред.) местные ромы уехали незадолго до начала оккупации города, и помогали уезжать украинцам.
А после освобождения Лисичанска люди, чьи дома были повреждены во время обстрелов, начали серьезно ремонтировать их только после того, как увидели, что в город вернулись ромы. Это было признаком того, что опасность миновала. Говорили комментаторы и о "всезнании" ромов, о "цыганской почте", но что касается Донецка, тут уж все очевидно без мистики и конспирологических теорий.
Некогда процветавший город все более и более погружается в трясину упадка и стагнации. "Крепкие хозяйственники" из оккупационной власти гробят промышленность, социальную сферу, жилищно-коммунальное хозяйство. Увы, от того Донецка, каким его знали до 2014 года, остались лишь воспоминания.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, война, ДНР
- Ситуация на донецком направлении накаляется, сама горячая точка - Авдеевка
- Их первый и последний бой
- "А что мне снится?" - "Что кончилась война": потрясающее фото Донецка
- В донецком парке взяли рейхстаг
- За сутки позиции ВСУ были обстреляны 40 раз, пострадали населенные пункты (ВИДЕО)
- "Мэру" Донецка живется спокойно и комфортно
- Боевики «ДНР» обстреляли людей в очереди на блокпосту (ВИДЕО)08:00
- В Донецке "чуда" уже не будет: городу пришел окончательный конец07:45
- «Я в беде»: известны детали о попадании в плен украинского военного07:20
- В Донецке прилеты по жилому сектору: повреждены 4 дома22:28
- Боевики сообщили о гибели командира "ДНР" на горловском направлении: штаб ООС о тяжелых потерях РФ пока молчит22:02
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного21:29
- Включение Донбасса в состав России: Москва готовит масштабную операцию, появились тревожные данные21:01
- «Бьют беспрерывно, похоже «Град, за ЖД дым»: жители Донецка испуганы сильными боем20:32
- Завтра КПП Станица Луганская будет обесточена19:30
- Оккупанты "облажались" с открытием школы на Донбассе18:57
- Трамп объявил о чрезвычайном положении в США08:30
- Миллионы украинцев останутся без пенсии: «десятилетие станет решающим»08:15
- Боевики «ДНР» обстреляли людей в очереди на блокпосту (ВИДЕО)08:00
- В Донецке "чуда" уже не будет: городу пришел окончательный конец07:45
- «Я в беде»: известны детали о попадании в плен украинского военного07:20
- В мозгах «жаворонков» и «сов» нашлись различия07:10
- В Донецке прилеты по жилому сектору: повреждены 4 дома22:28
- Боевики сообщили о гибели командира "ДНР" на горловском направлении: штаб ООС о тяжелых потерях РФ пока молчит22:02
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного21:29
- Включение Донбасса в состав России: Москва готовит масштабную операцию, появились тревожные данные21:01
- В мозгах «жаворонков» и «сов» нашлись различия07:10
- Стало известно, какой продукт защитит от рака19:41
- От успеха до отчаяния: Что ожидает все знаки Зодиака сегодня, 16 февраля10:42
- От везучих к невезучим: составлен рейтинг знаков Зодиака09:18
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- Соцсети рушат отношения07:40
- Врачи назвали овощ, защищающий от рака простаты07:00
- Вызывает зависимость моментально: этот алкоголь – самый опасный22:16
- Нашли ключ, кольцо, перчатку? Что сулят эти приметы21:28
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация
- Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»
- На Донбассе боевики "ДНР" подло обстреляли продовольственный автомобиль ВСУ - множество жертв
- "Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"
- На Донбассе зреет бунт, а охранка "ДНР" ловит украинское подполье и "неблагонадежный элемент"
- Оккупированный Донецк потерял самых ценных горожан: "Им нужно было выживать"
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного
- Россия опять предала своих на Донбассе: "волонтерше" "ДНР" отказали в убежище в РФ - россияне бьют тревогу
- Донбасс "пылает" - ВСУ, мстя за погибшего побратима, громит позиции оккупанта
- Боевики "ЛДНР" что-то задумали на Донбассе: готовят новый батальон, секретные данные попали в Сеть