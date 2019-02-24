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Архив - Донецкая область

Под Донецком на пожаре погиб мужчина

24.02.2019 13:09
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Под Донецком на пожаре погиб мужчина

В неподконтрольном Украине Моспино, Пролетарского района Донецка на пожаре погиб мужчина.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.com.

В «ведомстве» уточнили:

«В Моспино в поселке Гришки в дачном кооперативе „Шахтер“ в результате пожара 23 февраля погиб мужчина».

По информации, огнем уничтожены мебель и личные вещи на площади 24 квадратных метров. Анкетные данные погибшего устанавливаются.



Теги: Донецк, Донбасс, мужчина, пожар, МЧС, гибель, кооператив, ДНР
 
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