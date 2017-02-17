Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В центре Донецка на пожаре погиб мужчина

17.02.2017 13:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В центре Донецка на пожаре погиб мужчина

За прошедшие сутки на территории оккупированной части Донецкой области произошло десять пожаров, один из них на улице 50 лет СССР в Донецке.

В частности, в Ворошиловском районе Донецка, на улице 50 лет СССР, в подвальном помещении девятиэтажного дома возник пожар. Погиб мужчина, предположительно без определенного места жительства. Причина пожара и анкетные данные погибшего устанавливаются, сообщила пресс-служба "МЧС ДНР".

Кроме того, в Докучаевске, на улице Центральная произошло ДТП.

Легковой автомобиль столкнулся со стойкой газовой опоры с последующей утечкой бытового газа. Спасатели отключили аккумуляторную батарею на автомобиле и оттянули машину от места ДТП. Службой горгаза утечка газа устранена. 


Фото: censor.net.ua

Теги: Донецк, Донбасс, мужчина, пожар, гибель, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх