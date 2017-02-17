В центре Донецка на пожаре погиб мужчина

17.02.2017 13:51

За прошедшие сутки на территории оккупированной части Донецкой области произошло десять пожаров, один из них на улице 50 лет СССР в Донецке.



В частности, в Ворошиловском районе Донецка, на улице 50 лет СССР, в подвальном помещении девятиэтажного дома возник пожар. Погиб мужчина, предположительно без определенного места жительства. Причина пожара и анкетные данные погибшего устанавливаются, сообщила пресс-служба "МЧС ДНР".

Кроме того, в Докучаевске, на улице Центральная произошло ДТП.

Легковой автомобиль столкнулся со стойкой газовой опоры с последующей утечкой бытового газа. Спасатели отключили аккумуляторную батарею на автомобиле и оттянули машину от места ДТП. Службой горгаза утечка газа устранена.