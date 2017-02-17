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В центре Донецка на пожаре погиб мужчина
17.02.2017 13:51
За прошедшие сутки на территории оккупированной части Донецкой области произошло десять пожаров, один из них на улице 50 лет СССР в Донецке.
В частности, в Ворошиловском районе Донецка, на улице 50 лет СССР, в подвальном помещении девятиэтажного дома возник пожар. Погиб мужчина, предположительно без определенного места жительства. Причина пожара и анкетные данные погибшего устанавливаются, сообщила пресс-служба "МЧС ДНР".
Кроме того, в Докучаевске, на улице Центральная произошло ДТП.
Легковой автомобиль столкнулся со стойкой газовой опоры с последующей утечкой бытового газа. Спасатели отключили аккумуляторную батарею на автомобиле и оттянули машину от места ДТП. Службой горгаза утечка газа устранена.
Фото: censor.net.ua
Теги: Донецк, Донбасс, мужчина, пожар, гибель, ДНР
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