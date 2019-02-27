- «Они все идут и идут»: опубликовано фото огромной очереди на линии разграничения на Донбассе11:14
- Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ООС - на Донбассе ранены украинские бойцы11:00
- "Азов" напугал боевиков "ДНР" на Донбассе: сепаратисты предрекают мрачный для себя сценарий на фронте08:15
- Пушилин придумал очередную "пирамиду" под названием “общественная палата”08:00
- Паника в «ДНР»: боевики бьют тревогу из-за наступления украинского спецназа на бронетехнике07:27
- Главари ОРДЛО обещают «поэтапную» замену «паспортов ЛДНР»22:31
- «Всю цепочку знаем»: Пушилин похвастался «продвижением» в расследовании убийства Захарченко21:27
- Боевики готовы полностью закрыть выезд в Украину из "Л/ДНР": у оккупантов на Донбассе критическая проблема20:55
- За сутки двадцать человек не смогли проехать через КПВВ20:19
- В Славянске режут на металл курортную зону17:32
Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ООС - на Донбассе ранены украинские бойцы
На протяжении вчерашнего дня, 26 февраля, на территории Донбасса получили ранение девять сепаратистов.
Информацию предоставляет пресс-центр штаба ООС, передает "Диалог.UA". Кроме того, украинскими военными была уничтожена одна единица военной техники врага. Также известно, что 26 февраля трое бойцов ВСУ были ранены.
Сегодня, 27 февраля, также зафиксировано ранение украинского военного.
Как сообщает ведомство, во вторник, 26 февраля, российскими оккупационными войсками 11 раз были осуществлены обстрелы по позициям ООС.
Более того, российскими оккупантами девять раз использовались вооружения, которые противоречат минским договоренностям.
Кроме того, сепаратисты совершали обстрел по позициям ВСУ, используя боевые машины, пехоту, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В результате данных действий трое украинских военных оказались на больничной койке с ранениями.
В свою очередь, подразделения ООС, в отношении которых была осуществлена атака, применили все огневые средства по позициям оккупационных войск.
Отмечается, что вооружения, используемые Украиной, не противоречили минским договоренностям. В штабе ООС заявили, что противник на линии соприкосновения находится под их контролем.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, обстрел, ООС
- В Торецке восстановили подачу воды после обстрела
- Луганское направление: утренний обстрел и странное ранение
- Королевская предлагает, чтобы за обстрелы Путина украинцы заплатили из собственных карманов
- Из-за обстрелов в Ясиноватой повреждены жилые дома
- Марьинку обстреляли из артиллерии.
- Горловка попала под сильный обстрел: работает танк, гремят взрывы, напуганные горловчане прячутся в подвалах
- «Они все идут и идут»: опубликовано фото огромной очереди на линии разграничения на Донбассе11:14
- Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ООС - на Донбассе ранены украинские бойцы11:00
- Народ готов к бунту. Жителей "ЛНР" обокрали на 3 млрд рублей 09:30
- "Азов" напугал боевиков "ДНР" на Донбассе: сепаратисты предрекают мрачный для себя сценарий на фронте08:15
- Пушилин придумал очередную "пирамиду" под названием “общественная палата”08:00
- Паника в «ДНР»: боевики бьют тревогу из-за наступления украинского спецназа на бронетехнике07:27
- Главари ОРДЛО обещают «поэтапную» замену «паспортов ЛДНР»22:31
- В России загадочно погиб Батя - атаман "Призрака”, участвовавший в оккупации Луганска21:59
- «Всю цепочку знаем»: Пушилин похвастался «продвижением» в расследовании убийства Захарченко21:27
- Боевики готовы полностью закрыть выезд в Украину из "Л/ДНР": у оккупантов на Донбассе критическая проблема20:55
- «Они все идут и идут»: опубликовано фото огромной очереди на линии разграничения на Донбассе11:14
- Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ООС - на Донбассе ранены украинские бойцы11:00
- Началась продажа билетов на бой Ломаченко – Кролла10:45
- Это худший вариант: эксперт предупредил, как могут измениться границы Украины10:33
- Хронический насморк: как его лечить10:15
- Ученые рассказали, как хозяева влияют на личность питомца 10:00
- 7 шагов, чтобы привлечь свою любовь с помощью Закона привлечения09:45
- Народ готов к бунту. Жителей "ЛНР" обокрали на 3 млрд рублей 09:30
- В Украине школьники будут изучать Томос об автокефалии и создание ПЦУ - названа дата09:16
- Предложен новый метод избавления от алкоголизма09:00
- Хронический насморк: как его лечить10:15
- Ученые рассказали, как хозяева влияют на личность питомца 10:00
- 7 шагов, чтобы привлечь свою любовь с помощью Закона привлечения09:45
- Предложен новый метод избавления от алкоголизма09:00
- В марте переведем часы. К недосыпанию есть смысл подготовиться заранее08:44
- Как аферисты зарабатывают на украинских заробитчанах19:53
- Восемь видов обуви, которая убивает ноги19:18
- «Хуже не придумаешь»: Астролог рассказал, чего ждать Украине от президентских выборов18:18
- Выборы-2019: политолог рассказал, о чем договорились основные игроки украинской политики15:51
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц можно съедать в неделю22:46
- Боевики готовы полностью закрыть выезд в Украину из "Л/ДНР": у оккупантов на Донбассе критическая проблема
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс
- "Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"
- "Крупная шишка" в "ДНР" устроил смертельное ДТП под Донецком - вину повесили на искалеченную жертву
- Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»
- Пушилин продолжает «убивать» экономику оккупированных территорий. Опубликованы новые факты
- "Это настоящее истребление, год в таком темпе - минус 1500 бойцов", – в "ДНР" потрясены тяжелыми потерями
- MARUV не поедет. В НТКУ назвали имя представителя Украины на «Евровидении -2019»
- "Убитые" окраины Донецка: новые кадры из "ДНР", которые никогда не покажут пропагандисты Путина
- Восемь видов обуви, которая убивает ноги