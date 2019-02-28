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В ОРДО рассказали, когда на Донбассе вступит в силу «весеннее перемирие»
28.02.2019 21:30
На Донбассе «весеннее перемирие» вступит в силу в ночь на 8 марта в случае положительного результата переговоров минской подгруппы по безопасности. Об этом сообщила так называемый «полпред ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова.
Так, она отметила:
«Представители Республик 7 марта в режиме видеоконференции подгруппы по вопросам безопасности намерены добиться положительного решения от украинской стороны по необходимости переподтверждения обязательств по прекращению огня. Надеемся на активную позицию посредников — представителей ОБСЕ и Российской Федерации. В случае если всем нам удастся убедить Киев, весеннее перемирие будет введено в ночь с 7 на 8 марта».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, ОРДО
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