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Архив - Донецкая область

Бойцы "Азова" сбили российский беспилотник

01.03.2019 17:40
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Бойцы "Азова" сбили российский беспилотник

Военнослужащие полка "Азов" Нацгвардии Украины сбили летевший на высоте 150 метров вражеский беспилотник , сообщает пресс-центр ООС, передает ICTV.
Найцгвардейцы пропустили БПЛА через первую позицию и открыли по нему огонь из стрелкового оружия. Сбитый беспилотник оказался российским беспилотным летательным аппаратом типа Элерон. Сейчас специалисты изучают сбитый дрон и носители информации.



Теги: Донбасс, беспилотник, батальон "Азов"
 
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