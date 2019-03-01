Бойцы "Азова" сбили российский беспилотник

01.03.2019 17:40

Военнослужащие полка "Азов" Нацгвардии Украины сбили летевший на высоте 150 метров вражеский беспилотник , сообщает пресс-центр ООС, передает ICTV.

Найцгвардейцы пропустили БПЛА через первую позицию и открыли по нему огонь из стрелкового оружия. Сбитый беспилотник оказался российским беспилотным летательным аппаратом типа Элерон. Сейчас специалисты изучают сбитый дрон и носители информации.