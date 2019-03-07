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Архив - Донецкая область

Пропагандист Кремля требует вернуть «Ополченочку» в «ДНР»

07.03.2019 19:30
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После обнародованной информации о переходе на сторону Украины из «ДНР» Светланы Дрюк, общество активно принялось обсуждать данную тему, разделившись на две группы, одна из которых одобряет такой переход, а вторая – осуждает, и требует наказания для террористки. В свою очередь один из множества пророссийских пропагандистов Евгений Тинянский активно начал выступать за то, чтобы в псевдореспублике начали требовать от властей украинского государства выдать «Ополченочку» назад, в «Донецкую народную республику». 

Как информирует replyua.net со ссылкой на украинские СМИ, именно таким образом прокремлевский пропагандист высмеял информполитику банановой республики, где по настоящий момент утверждают, что главная героиня фильма «Ополченочка» не могла самостоятельно сбежать от «русского мира». 

При этом в своем «Телеграм-канале» «Карауль», пропагандист с сарказмом начал обсуждать позицию боевиков «ДНР» по данному вопросу, не желающих признавать факт предательства танкистки. Таким образом, он всячески пытается опровергнуть данные боевиков о том, что Светлану Дрюк похитили украинские спецслужбы. «Следовательно, эта женщина опять может прибыть в Донецк, и к ней не будет никаких претензий», - пишет он. При этом он предложил Дарье Морозовой, числящейся на «должности омбудсмена» недореспублики, «начать договариваться за перебежчицу, как за пленную, ведь ее, якобы, похитили, и требовать от украинских властей немедленно вернуть Дрюк на территорию «ДНР». Как ранее мы уже сообщали, украинский генерал заявил, что «Ополченочка» может получить реальный тюремный срок в Украине.




Теги: Донбасс, Кремль, террорист, ДНР
 
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