- Идет мощный обстрел окраин Горловки: горят дома, много разрушений20:15
- Главари ОРДО объявили дату нового перемирия на Донбассе20:03
- Пропагандист Кремля требует вернуть «Ополченочку» в «ДНР»19:30
- В зоне ООС серьезные обстрелы: ранены трое бойцов ВСУ19:10
- В Мариуполе лысая певица снимет розовые шоры (ВИДЕО)17:32
- В Донецкой области рецидивисты разбирали железную дорогу. 15:45
- Боевики ОРДО "забраковали" гумпомощь от Красного Креста13:00
- Украинские военные уничтожили позицию боевиков под мостом у Ясиноватой. ВИДЕО12:16
- Российский наемник из РПГ-7 расстрелял толпу мирных жителей в медпункте12:00
- Уничтожена гумпомощь: в «администрации» и «райотделе» Донецка и Горловки произошли пожары11:15
Пропагандист Кремля требует вернуть «Ополченочку» в «ДНР»
После обнародованной информации о переходе на сторону Украины из «ДНР» Светланы Дрюк, общество активно принялось обсуждать данную тему, разделившись на две группы, одна из которых одобряет такой переход, а вторая – осуждает, и требует наказания для террористки. В свою очередь один из множества пророссийских пропагандистов Евгений Тинянский активно начал выступать за то, чтобы в псевдореспублике начали требовать от властей украинского государства выдать «Ополченочку» назад, в «Донецкую народную республику».
Как информирует replyua.net со ссылкой на украинские СМИ, именно таким образом прокремлевский пропагандист высмеял информполитику банановой республики, где по настоящий момент утверждают, что главная героиня фильма «Ополченочка» не могла самостоятельно сбежать от «русского мира».
При этом в своем «Телеграм-канале» «Карауль», пропагандист с сарказмом начал обсуждать позицию боевиков «ДНР» по данному вопросу, не желающих признавать факт предательства танкистки. Таким образом, он всячески пытается опровергнуть данные боевиков о том, что Светлану Дрюк похитили украинские спецслужбы. «Следовательно, эта женщина опять может прибыть в Донецк, и к ней не будет никаких претензий», - пишет он. При этом он предложил Дарье Морозовой, числящейся на «должности омбудсмена» недореспублики, «начать договариваться за перебежчицу, как за пленную, ведь ее, якобы, похитили, и требовать от украинских властей немедленно вернуть Дрюк на территорию «ДНР». Как ранее мы уже сообщали, украинский генерал заявил, что «Ополченочка» может получить реальный тюремный срок в Украине.
Теги: Донбасс, Кремль, террорист, ДНР
- "Моськи Путина проиграли", - российский политолог пророчит переворот в Кремле
- Беларусь в большой опасности. Лукашенко пошел на публичное обострение отношений с Кремлем
- В России указали на предпосылки для дворцового переворота в Кремле
- Дворцовый переворот в Кремле: генерал указал на серьезные проблемы для Путина
- В Кремле назревает дворцовый переворот
- Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке
- Идет мощный обстрел окраин Горловки: горят дома, много разрушений20:15
- Главари ОРДО объявили дату нового перемирия на Донбассе20:03
- Пропагандист Кремля требует вернуть «Ополченочку» в «ДНР»19:30
- В зоне ООС серьезные обстрелы: ранены трое бойцов ВСУ19:10
- В Мариуполе лысая певица снимет розовые шоры (ВИДЕО)17:32
- Зеленский заявил, что власти готовят против него провокации в ОРЛО16:35
- В Донецкой области рецидивисты разбирали железную дорогу. 15:45
- Боевики ОРДО "забраковали" гумпомощь от Красного Креста13:00
- Украинские военные уничтожили позицию боевиков под мостом у Ясиноватой. ВИДЕО12:16
- Российский наемник из РПГ-7 расстрелял толпу мирных жителей в медпункте12:00
- Идет мощный обстрел окраин Горловки: горят дома, много разрушений20:15
- Главари ОРДО объявили дату нового перемирия на Донбассе20:03
- В Украине изменят правила выделения госпомощи: первые подробности19:48
- Пропагандист Кремля требует вернуть «Ополченочку» в «ДНР»19:30
- В зоне ООС серьезные обстрелы: ранены трое бойцов ВСУ19:10
- Как необычно провести день 8 марта18:50
- Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли18:30
- Из-за Крымского моста у жителей полуострова появилась еще одна проблема18:00
- Очевидцы засняли странное существо в Никарагуа17:45
- В Мариуполе лысая певица снимет розовые шоры (ВИДЕО)17:32
- Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли18:30
- В Украине вводят новые правила продажи антибиотиков11:45
- Ученые воссоздали шляпу из "Гарри Поттера", читающую мысли10:30
- Самые глупые Знаки Зодиака10:00
- Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно09:30
- В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда09:14
- Проверьте свое везение: знаки Зодиака, которые станут богаче в марте 2019-го09:00
- 5 вещей, которые нужно сделать этой весной: советы для Знаков Зодиака08:30
- Медики назвали причины ночного кашля22:35
- В Украину попали опасные бракованные презервативы Durex21:14
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс
- РФ готовит наступление, на Донбасс переброшена крупная партия танков
- "Полный беспредел": Губарев неожиданно выступил против руководства «ДНР»
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети
- Идеологи "Л/ДНР" бегут с оккупированного Донбасса
- «Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»
- Укрытие боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: внезапный контрудар ВСУ из гранатометов попал в Сеть