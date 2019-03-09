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"ДНРовцы" "освободили" Донецк от железнодорожных путей - дончане в ярости клянут оккупантов
Под оккупированным Донецком украли железнодорожные пути к шахте "Панфиловская". Дончане возмущены очередным преступлением "освободителей".
Жители Донецка возмущаются в соцсетях и клянут террористов и всю "республику", передает "Диалог.UA".
По данным дончан, неизвестные украли значительный отрезок железнодорожных путей - от улицы Октябрьская и аж до шахты "Панфиловская". Очень высока вероятность, что к произошедшему причастны террористы "ДНР" - рельсы крали в "комендантский час", когда мирным жителям запрещено находиться вне дома. Из-за произошедшего жители Донецка не сдерживают эмоций, террористов в соцсетях обзывают последними словами. Да и саму "республику" клянут вместе с "русским миром". "Что непонятного? Металл рЫцпублике нужОн!" - стебется над произошедшим популярный блогер hochu _ domoy.
Теги: Донецк, Донбасс, шахта, железная дорога, рельс, комендантский час, ДНР, террористы, воровство, соцсети
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