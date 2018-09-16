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"Такого никогда не было", - дончан охватила паника после серии резонансных грабежей в "ДНР"- уносят даже двери
Пострадавшие рассказывают, что воры выносят все: от кранов до неубранного с огородов урожая. Причем обворовывают даже дома в Донецке, комендантский час для преступников не преграда.
О массовых случаях воровства рассказали в Twitter, передает "Диалог.UA".
Особо в ОРДО страдают дачные участки, с приходом осени многие владельцы покинули дачи. А воры, воспользовавшись этим, стали обчищать все под ноль. Дончане пишут, что преступники взламывают даже гаражи.
Много фактов вскрытия квартир и в самом Донецке. "Там, где нет жильцов, даже пластиковые окна и ламинат снимают. Остаются голые стены", "Разворовано все, выломаны даже железные ставни", - жалуются люди.
"Такого никогда не было, у соседа по даче вынесли все, даже тарелки", "Русский мир же, что удивительного...", "Асвабадители!" – комментируют очередную криминальную напасть в "республике".
Теги: Донецк, Донбасс, дом, квартиры, дача, комендантский час, ДНР, воровство, грабеж
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