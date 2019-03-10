"Если так дело и дальше пойдет - то нас перебьют..." - Ходаковский признал тяжелый разгром "ДНР" на Донбассе

10.03.2019 15:00

​Один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский бьет тревогу и заявлет, что подразделения ВСУ полностью доминируют на Донбассе и в случае продолжения такой ситуации полностью перебьют российских наемников и боевиков "ДНР". Об этом он написал на своей странице в социальной сети, откровенно рассказав об угрозе полного разгрома "ДНР" на передовой Донбасса. Ходаковский пишет, что подразделения украинской армии разбивают боевиков "ДНР" с дистанции из ПТУРов, которых у боевиков попросту нет. При этом ситуация настолько тяжелая, что боевики с профессиональной завистью смотрят на арсеналы и снаряды, которые есть в расположении украинской армии - свои боекомплекты боевики не используют, так как их очень мало. Сбежавший в Москву Ходаковский заверяет, что сложившаяся ситуация рискует обернуться полным поражением россиян и боевиков на Донбассе со стороны ВСУ. "Если так дело и дальше пойдет - то нас потихоньку перебьют, и некому будет даже НЗ в ход пустить", - пишет он. Ходаковский заверяет про обстрел больницы, однако никаких подтверждений этой информации пока нет.



Источник : https://www.dialog.ua