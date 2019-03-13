В «ДНР» нашли способ сократить число получателей «пенсий»

13.03.2019 10:30

Оккупационные «власти «ДНР» нашли способ уменьшения числа получателей «пенсий». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Оккупационные «власти ДНР» нашли удобный способ сократить число получателей «пенсий». Пенсионера вызывают в «пенсионный фонд», где ему сообщают, что имеют информацию о, якобы, «когда-то утерянном украинском паспорте». Человека отправляют в «паспортный стол», где он должен получить «справку». Однако, в «паспортном столе» таких «справок» не дают. Если же человек не предоставит справку, выплата пенсии прекратится через 20 дней.

Подобная ситуация была ранее с «регрессными выплатами» – получателям «регрессов» (которые тоже значительно отличаются от тех, что люди получают на подконтрольных правительству территориях) предложили «получить паспорт ДНР» или, хотя бы, «адресную справку». Люди, решившие получить «паспорт» или «справку» вынуждены были выстаивать многомесячные очереди в «паспортном столе». В то время, пока «паспорт» или «справка» оформлялись, «регресс» не выплачивался. В итоге части регрессников отказали в выплатах, а часть, не в состоянии выстоять безумные очереди отказалась сама.

История повторяется. Сколько человек лишились «регрессных выплат» неизвестно и сколько лишаться «пенсий» остается только гадать. Ясно одно – «деньги кончились».

Вот что рассказывают жители временно оккупированных территорий Донетчины в соцсетях:

«Инфа из дыныры. Чела срочно зовут в «пенсионный фонд» и сообщают, что: — его паспорт в их «базе данных» значится как когда-то утерянный; — выплаты «пенсии» прекратятся, если в течение 20 дней он не принесёт справку из «паспортного стола» о том, что всё норм»,

«Чел офигел, побежал в «паспортный стол», а там очередь из больше сотни таких же, как он, все ругаются и божатся, что паспортов не теряли. «Паспортные» тоже ругаются: «справок» такой формы не предусмотрено, обещают, что завтра будут «решать вопрос» с «пенсионным фондом»,

«Количество клиентов «пенсфонда» дыныры, неожиданно «утративших» украинские паспорта, пока не известно. «Что, поручик, деньги закончились?».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.