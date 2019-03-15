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Хорошо, хоть колени не прострелил: На КПП «ДНР» отказывают в помощи льготникам
На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области люди жалуются на сотрудников «силовых структур», которые находятся на КПП «ДНР». Об этом местные жители пишут в соцсетях, сообщают Донецкие новости.
«И снова, наверное, в тысячный, а то и миллионный раз – в ЧС представителей народной, стоящих на КПП, так называемых "солдат". Вопиющий случай не заставил себя ждать: на КПП в администрацию из очереди льготников обратился человек с просьбой пропустить поскорее автомобиль, так как человеку после операции стало плохо и должной помощи, по их словам, оказать не могут. В ответ: "Дожидайтесь очереди своей, ничего больше не можем сделать". При этом тупо развернулись и отошли в сторону. Неужели нет медиков на КПП ДНР? Теперь мне ясно, почему так часто умирают люди в очереди именно со стороны ДНР», – пишет очевидец.
Жители неподконтрольной Донетчины возмущены отношением на КПП:
Виталий: «Пушилин просто не хочет, чтобы народ в цивилизацию ездил»;
Жека: «Если хватает 1 раз в 5 лет поездки в Седово, с сельским часом, то не все такие»;
Алина: «Да творят они, что хотят. Точнее, что хочет старший в этой смене»;
Андрей: «Хорошо, хоть колени не прострелил!»;
Лера: «Откуда у нас в республике столько бессердечных людей? Люди, очнитесь: каждому может стать плохо в этих очередях… Где же человечность».
При этом некоторые считают, что в ситуации виновны те, кто пересекает линию разграничения. Другие с этим не согласны:
Ксюша: «Вами так называемые "солдаты", вообще-то, люди подневольные, если вам неизвестно. А если хреново себя чувствуешь или после операции, неужели нельзя перенести поездку? Знаете же все, че там на этих КПП творится»;
Наталия: «Так за пенсией спешил же ценою жизни. Не дай бог денег не дадут»;
Александр: «Действительно, зачем людям деньги? Понапридумывают...»;
«Tretia»: «Я очень сочувствую человеку, попавшему в такую ситуацию. Но возникает вопрос: не сами ли люди и создают такие ситуации? Такая была необходимость после операции ехать через блокпосты, прекрасно зная, какая там сложная обстановка».
Также люди пишут о том, что нужно было не рассчитывать на медиков или внимание со стороны участников незаконных вооруженных формирований, а вызывать «скорую»:
Ванек: «"Скорую" вызываешь и все, а не панику разводить... Там и так много всех, одно не могу понять – зачем там ГАИ»;
Алина: «Калым собирать, своих пропускать. Там кого только нет. Не раз наблюдали, как с АТБ пакетами по машинам садились. Ну что ж, тоже люди и тоже скучают по нормальной колбасе и коньяку».
Теги: Донбасс, помощь, отказ, льготники, ДНР, КПВВ
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