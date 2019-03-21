Пасечник идет на радикальный шаг в отношении жителей Украины: главарь "ЛНР" рассказал, что сделает в ближайший понедельник

21.03.2019 18:10

Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник объявил о решении провести прямую линию с жителями Украины, которая состоится в ближайший понедельник, 25 марта.

Назначенный Кремлем курировать оккупированную часть Луганской области Пасечник заявляет о многократном росте количество жалоб на "невыносимые условия жизни в Украине".

Главарь "ЛНР" заявляет, что у украинцев якобы большое количество проблем, выслушать которые Пасечник вдруг вызвался.

При этом пользователи социальных сетей взорвались большим количеством шуток и насмешек над луганским наемником, обвинив его в злоупотреблении наркотическими и алкогольными веществами.

При этом тяготы жизни в "ЛНР" после прихода "русского мира" Пасечник почему-то не спешит обсуждать.

"У одних героин, у других - трава, у третьего - грибочки. Просто не русский, а наркоманский мир какой-то..." - иронично комментирует опубликовавший заявление Пасечника пользователь социальной сети.



Источник: www.dialog.ua