В “ДНР” подорожал выезд из "республики"

28.03.2019 21:45

Последнее время на КПВВ “Майорск” наблюдаются километровые вереницы из автомобилей. Как сообщают местные жители, боевики “ДНР” штучно создают очереди, а потом выставляют таксу в 250 рублей с автомобиля для перемещения в льготную. На таких блокпостах даже придумали своего рода “посильных” для сбора денег.

Особое недовольство у людей вызывает тот факт, что после 17:00 террористы закрывают пункт пропуска, тем самым искусственно создают ажиотаж и увеличивают таксу в 2-3 раза.

Когда приезжают СМИ, боевики пропускают сразу всех людей в сторону КПВВ Украины, провоцируя бессонную ночь для украинских пограничников. Точно так же и со въездом на территорию “ДНР”, когда, проехав украинский блокпост, люди вынуждены ждать по 5-6 часов на «республиканском».

Неоднократно бывало, когда люди, пытаясь проехать КПВВ, оставались там ночевать. И даже кардинальные перемены, связанные с переделом власти в “республике”, не исправили эту ситуацию. Что касается боевиков, то постоянные поборы с их стороны уже давно не вызывают недоумения или возмущений.

Источник: https://news.dn.ua