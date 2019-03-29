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Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Добрый»
29.03.2019 08:52
Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут боевые и не боевые потери в живой силе. Так, 26 марта 2019 года ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Добрый».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщает источник, 26 марта 2019 года в районе н.п. Белая Каменка ликвидирован – предположительно, снайпером — боевик «ДНР» Добряков Сергей Александрович с позывным «Добрый». О Добрякове известно, что он родился в Харцызске 10 августа 1982 года.
Теги: Донбасс, ликвидация, снайпер, ДНР, боевики, потери
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