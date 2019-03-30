На Донбассе снова слышна артиллерия: армии не дают голосовать, потому что знают о популярности Порошенко

30.03.2019 11:20

Как информирует replyua.net, в Кремле, по всей видимости, уже не надеются на то, что Владимиру Зеленскому или Юлии Тимошенко гарантировано удастся одержать победу на выборах президента Украины 31 марта, поэтому решили снова пойти на эскалацию конфликта на востоке Украины. В пресс-центре ООС сообщают о том, что, начиная с 29 марта со стороны ОРДЛО снова начались артиллерийские обстрелы калибров, зафиксировано снаряды 152, 122, 120 и 82 мм.



Комментируя информацию, политтехнолог и блогер Виктор Уколов отмечает, что этого следовало ожидать. Россияне не дают украинской армии голосовать, потому что знают о популярности Петра Порошенко среди военных, знают о том, что Порошенко уважают военные и подавляющим большинство готовы голосовать именно за него.



Виктор Уколов прогнозирует, что в день выборов обострение на востоке страны будет только нарастать, чтобы привязать к фронту как можно больше людей. Для нашего врага нет красной линий – они циничные и нас ненавидят всеми фабрами своей души. После выборов это обострение должно пройти.



