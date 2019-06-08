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Враг "озверел" после Минска и устроил "ад" на Донбассе: по всему фронту тяжелые бои, гремит артиллерия
Сразу после переговоров в Минске на Донбассе случилось резкое обострение конфликта. 7 июня там было зафиксировано вдвое больше обстрелов - 28. И ВСУ, и гибридная армия РФ понесли потери.
Последними настораживающими новостями с фронта поделилась в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".
В пятницу, 7 июня, на фронте было очень "горячо". После переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске враг резко активизировался. За сутки было зафиксировано 28 атак, в том числе с применением запрещенной тяжелой артиллерии калибра 152 и 122 мм, минометов, БМП, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов. На зону ответственности ОТГ "Восток" ООС пришелся 21 обстрел. Под огонь российских орудий попали Новоселовка вторая, Павлополь, Водяное, Новоалександровка вторая, Марьинка, Новогригорьевка, Гнутово, Николаевка, Авдеевка. ОТГ "Север" досталось 7 обстрелов, но очень жестких. Так, артиллерией калибра 120 и 122 мм были обстреляны позиции ВСУ у Новолуганского. Бойцы ООС понесли серьезнейшие потери. Кроме того, летели снаряды на Станицу Луганскую, Крымское, Травневое и Зайцево. По данным штаба, за сутки 7 июня ВСУ потеряли убитыми 2 человек, ранеными - 12. Врагу за потери отомстили жесткими "ответками". Разведка уверяет, что удалось ликвидировать 2 террориста, 6 отправить на длительное лечение. Но и после полуночи враг не затих. Один обстрел под Широкино был зафиксирован в начале суток в субботу, 8 июня.
Теги: Донбасс, армия, артиллерия, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
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