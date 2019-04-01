- На Луганщине КПВВ «Золотое» работает только с украинской стороны, – Лисянский21:48
- Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка21:30
- С 1 апреля военные на передовой и в Азовском море будут получать повышенную доплату21:00
- У Денисовой рассказали о проблемах на КПВВ «Золотое»20:30
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин пообещал денежную помощь ветеранам ВОВ к 9 мая18:30
- В ОРДО разочарованы результатами первого тура выборов президента Украины13:30
- Боевики "Л/ДНР" сотрясают Донбасс единичными обстрелами, утроив ВСУ адские сутки накануне выборов11:10
- Ситуация на блокпостах Украны: на «Гнутово» маленькая очередь10:49
- Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России21:04
- Боевики «ДНР» устраивают боевые позиции на кладбище в Петровском районе Донецка20:02
На Луганщине КПВВ «Золотое» работает только с украинской стороны, – Лисянский
В Луганской области контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Золотое» работает только с украинской стороны. С начала года это КПВВ никто со стороны неподконтрольной украинским властям территории (НКТ) не пересекал.
Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает «УНН».
По его словам, пропуск людей и автомобилей через КПВВ происходит только со стороны подконтрорльной Украине. «КПВВ "Золотое" функционирует с украинской стороны. Пограничники на месте есть, они работают. Я общался с ними, и они рассказали, что та сторона (со стороны НКТ – ред.) никого не пропускает и не дает людям, чтобы они шли на КПВВ. С украинской стороны, я видел, что КПВВ полностью готово к запуску и вопрос только в той стороне», – сказал Лисянский.
Он отметил, до сих пор с начала года ни один человек с неподконтрольной украинским властям территории Луганщины не пересекал линию разграничения через КПВВ «Золотое».
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, КПВВ
- На Луганщине КПВВ «Золотое» работает только с украинской стороны, – Лисянский21:48
- Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка21:30
- С 1 апреля военные на передовой и в Азовском море будут получать повышенную доплату21:00
- У Денисовой рассказали о проблемах на КПВВ «Золотое»20:30
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин пообещал денежную помощь ветеранам ВОВ к 9 мая18:30
- В ОРДО разочарованы результатами первого тура выборов президента Украины13:30
- Боевики "Л/ДНР" сотрясают Донбасс единичными обстрелами, утроив ВСУ адские сутки накануне выборов11:10
- Ситуация на блокпостах Украны: на «Гнутово» маленькая очередь10:49
- Прифронтовое Золотое на Луганщине подверглось артиллерийскому обстрелу 22:02
- Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России21:04
- На Луганщине КПВВ «Золотое» работает только с украинской стороны, – Лисянский21:48
- Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка21:30
- Штаб Зеленского увеличивает количество наблюдателей во втором туре президентских выборов21:15
- С 1 апреля военные на передовой и в Азовском море будут получать повышенную доплату21:00
- В Киеве «утонул» в яме микроавтобус Volkswagen20:45
- У Денисовой рассказали о проблемах на КПВВ «Золотое»20:30
- Пожилая британка рассказала о своих сверхспособностях20:15
- Известный астролог назвал имя следующего Президента: «Фальсификаторы не смогут!»20:00
- Суспильне пригласило Порошенко и Зеленского на дебаты19:40
- Отсутствие наблюдателей РФ на выборах в Украине не повлияло на их легитимность, – ОБСЕ19:20
- Как отличить симптомы ОРВИ от аллергии18:00
- Медики предупредили о вреде красителя в зубных пастах16:02
- Названы напитки, которые мешают похудеть14:51
- Жена по гороскопу: как разные знаки Зодиака ведут себя в браке12:45
- Ученые назвали худшую позу для сна09:33
- Новый собачий грипп может быть смертельно опасен для людей09:26
- Приметы и суеверия: почему нельзя давать соль соседям09:00
- Российский журналист рассказал, пойдет ли Путин в наступление после выборов в Украине20:30
- Сироп из одуванчика помогает при болезнях печени, почек и желудка: рецепт19:35
- Коррупция, олигархи и никаких шуток: что западные медиа пишут о выборах в Украине18:00
- «От этого будет зависеть результат второго тура»: Порошенко обратился к Зеленскому с важнейшим призывом
- Украинских водителей ждет серьезное нововведение: это должен знать каждый
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО
- В Донецке арестованы главари НВФ, которые курировали перевозки через линию разграничения
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП
- Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими"
- Митинг в Донецке к выборам отменен в последний момент - причины громкого решения Пушилина взорвали соцсети
- Известный астролог назвал имя следующего Президента: «Фальсификаторы не смогут!»
- Наемники РФ и боевики "Л/ДНР" понесли потери, пытаясь отомстить ВСУ за продвижение у Горловки
- Бригада "ЛНР" обрушила огонь на мост под Золотым, по которому ездят гражданские - кадры последствий атаки