Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Под Мариуполем взорвалась граната. Мужчине оторвало руку

07.04.2019 19:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Под Мариуполем взорвалась граната. Мужчине оторвало руку

Мужчина получил травмы руки в результате подрыва гранаты.
Об этом сообщат пресс-служба полиции Донецкой области, пишет 0629.
Вчера, 6 апреля, в 20.00 в дежурную часть Никольского отделения полиции поступило сообщение от врачей о том, что в результате неосторожного обращения со взрывным предметом пострадал житель села Федоровка.
Взрыв произошел возле местного водоема.

63-летний мужчина нашел боеприпас близ села и решил вместе с товарищем испытать его. Светошумовая граната взорвалась у него прямо в руках. С тяжелыми повреждениями пострадавшего госпитализировали в больницу. На месте работала следственно-оперативная группа полиции. У пострадавшего диагностировали травматическую ампутацию кисти.
Предварительно факт квалифицирован по ст.15, ст.115 Уголовного кодекса Украины (несчастный случай). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.



Теги: Донбасс, Мариуполь, мужчина, взрыв, граната, рука
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх