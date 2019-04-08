- "Полный беспредел! Мы тут выживаем..." - жители Луганска рассказали, как боевики убивают город 18:48
- «Мы все украинцы»: Зеленский поразил заявлением о «ЛДНР», «ждем и любим»18:04
- Только с родителями: В Донецке обсуждают выдачу «паспортов» 14-летним13:00
- «Полный беспредел, мы тут выживаем»: что происходит в школах Луганска12:15
- Блокпосты ОРДО: в «Еленовке» огромное число людей и машин, «Марьинка» и «Гнутово» закрыты11:31
- Горели целые сутки: ВСУ разгромили позицию террористов «Л/ДНР»10:30
- Открытие КПВВ "Гнутово" на Донбассе перенесли10:25
- КПВВ в Марьинке остаются закрытыми: водителей просят ехать в объезд09:42
- «Нам нужна большая Россия»: Пушилин сделал заявление на митинге в Донецке08:00
- В Киев вертолетом доставили раненного на КПВВ «Марьинка» пограничника22:10
"Полный беспредел! Мы тут выживаем..." - жители Луганска рассказали, как боевики убивают город
Жители оккупированного Луганска откровенно рассказали о том, в какую нищету вогнали их российские оккупанты за 5 последних лет с момента оккупации.
Издание LIGA.net со ссылкой на собственные источники сообщило, что сейчас происходит в захваченном городе в сфере образования.
Люди жалуются, что в образовании происходит настоящее развал, который все больше напоминает анархию. При этом учительский оклад составляет около 7-8 тысяч рублей, что в переводе на украинские деньги - 3,5-4 тысячи гривен.
Другой собеседник издания отметил, около 30% учителей старших классов по состоянию на начало апреля болеют. СМИ напоминают, что РФ оккупировала украинский регион в 2014 году, однако вместо обещанного улучшения жизни регион охватила разруха и настоящая нищета.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, боевики
- Мнение: Переворот в Луганске ударил по РФ
- СМИ: Центр Луганска оцеплен, люди бегут
- Забудут дорогу в оккупированный Луганск: озвучен громкий прогноз по "ЛНР" и ультиматум, который получила свита сбежавшего в Россию Игоря Плотницкого
- Боевики ЛНР без лишнего шума отстранили еще одного человека Плотницкого
- "ЛНР" на пороге нового переворота: в Луганске готовят громкое возвращение подружки "регионала" Ефремова Ткаченко – подробности
- В Луганске к зданию ОГА, где забаррикадировался Плотницкий, подогнали еще БТРы
- "Полный беспредел! Мы тут выживаем..." - жители Луганска рассказали, как боевики убивают город 18:48
- «Мы все украинцы»: Зеленский поразил заявлением о «ЛДНР», «ждем и любим»18:04
- В Луганске загорелась маршрутка с пассажирами: пострадала женщина17:30
- Только с родителями: В Донецке обсуждают выдачу «паспортов» 14-летним13:00
- «Полный беспредел, мы тут выживаем»: что происходит в школах Луганска12:15
- Блокпосты ОРДО: в «Еленовке» огромное число людей и машин, «Марьинка» и «Гнутово» закрыты11:31
- Горели целые сутки: ВСУ разгромили позицию террористов «Л/ДНР»10:30
- Открытие КПВВ "Гнутово" на Донбассе перенесли10:25
- КПВВ в Марьинке остаются закрытыми: водителей просят ехать в объезд09:42
- «Нам нужна большая Россия»: Пушилин сделал заявление на митинге в Донецке08:00
- "Полный беспредел! Мы тут выживаем..." - жители Луганска рассказали, как боевики убивают город 18:48
- Гройсман пророчит Украине чрезвычайно сложные годы из-за госдолга18:20
- «Мы все украинцы»: Зеленский поразил заявлением о «ЛДНР», «ждем и любим»18:04
- Порошенко может сделать Зеленскому предложение, от которого тот не откажется - Спиридонов17:45
- В Луганске загорелась маршрутка с пассажирами: пострадала женщина17:30
- Депутаты ВРУ создали межфракционное объединение «За Зеленского»17:17
- Германия добивается снятия с РФ санкций в Совете Европы - СМИ16:55
- Зеленский попросил предоставить ему государственную охрану16:38
- В Москве назвали главное условие для переговоров Зеленского и Путина16:20
- В Украине решили избавиться от информационных пиратов16:02
- Аллергологи предупреждают о повышенной концентрации пыльцы в воздухе15:45
- Доступное правосудие: бесплатная правовая помощь для всех15:30
- Ученые создали биопринтер, затягивающй раны10:14
- Врачи рассказали, после каких вещей нужно мыть руки10:01
- Эти вещи приносят удачу в зависимости от знака Зодиака09:03
- Секретные ингредиенты в Кока-Коле, узнав о которых, вы перестанете ее покупать08:30
- Четыре причины есть меньше соли20:38
- Украина и НАТО: астролог сообщил внезапный прогноз20:08
- В России отреагировали на ультиматум Зеленского по Донбассу18:36
- Как узнать свою судьбу по линиям на руке?12:41
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры
- В Макеевке 15-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки из-за конфликта с друзьями. ВИДЕО
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения
- Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты
- Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве
- "Теперь Кремль может раздать российские паспорта в "Л/ДНР" с легким сердцем", - названа причина
- Опубликовано фото с могилы боевика, ликвидированного снайпером на Донбассе
- Чем болен Порошенко: психиатр огласил диагноз