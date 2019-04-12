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Архив - Донецкая область

На пункте пропуска «Новотроицкое» умер мужчина

12.04.2019 15:34
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На пункте пропуска «Новотроицкое» умер мужчина

11 апреля при пересечении линии разграничения, в 30 метрах от блокпоста первого рубежа в направлении КПВВ «Новотроицкое», потерял сознание мужчина пожилого возраста. Об этом сообщила украинская сторона СЦКК.
В штабе ООС отметили, что в 15:35 старший наряда по блокпосту первого рубежа украинской стороны, получив информацию об ухудшении состояния здоровья гражданина Украины 1936 г. р., срочно вызвал автомобиль скорой помощи. Медики прибыли на пункт пропуска в 16:00, однако, в 16:05 медиками была констатирована смерть, причиной которой стал инфаркт.
Родственники умершего сообщили, что тело заберут для захоронения на неподконтрольную Украине территорию, так как умерший линию разграничения не пересекал.



Теги: Донбасс, мужчина, Новотроицкое, умерший, пункт пропуска
 
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