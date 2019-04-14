На окраине Донецка мирную жительницу ранил снайпер

14.04.2019 13:30

В поселке Александровка, расположенном на окраине неподконтрольного Украине Донецка мирная жительница была ранена в результате обстрела.

Об этом сообщил так называемый «начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР» Даниил Безсонов, передает donpress.com.

Представитель НВФ отметил:

«Женщина 1966 года рождения получила пулевое ранение в результате прицельного снайперского огня».