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Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход
Возможная выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – это исключительно политический ход. Такое мнение в комментарии для «Донецких новостей» высказал военный обозреватель Денис Попович.
«Выдача российских паспортов жителям "Л-ДНР" – это исключительно политический ход, который должен показать людям, населяющим эти территории, что Россия их не оставляет, и что происходят какие-то движения в направлении признаний этих "республик"», – сказал Денис Попович.
При этом он напомнил, что в Минских соглашениях, на которые постоянно ссылается российская сторона, никакого признания «республик» не предусматривается. А это значит, что никакие другие паспорта, кроме украинских, там «ходить» не будут.
«Поэтому жителей "Л-ДНР" можно будет лишь "поздравить" с тем, что в будущем они, возможно, получат еще одну ничего не значащую бумажку – к "паспортам" одной из "республик" прибавится российский "паспорт", юридическая сила которого будет весьма сомнительной, потому что его носитель не будет являться гражданином России», – считает эксперт.
По его мнению, жители неподконтрольной украинским властям части Донетчины и Луганщины не потеряют в этом случае гражданство Украины и право на выплату пенсий. «Потому что юридический вес этих "документов" – "паспортов" "Л-ДНР" и российских паспортов – будет равен нулю, а украинская сторона, к сожалению для себя, никак не сможет отследить порядок их выдачи на территориях, которые она де-факто не контролирует», – сообщил Попович.
Как сообщалось ранее, еще в феврале Главное управление разведки Министерства обороны Украины информировало, что в «Л-ДНР» руководство «республик» распространяет информацию о поэтапной замене «республиканских» паспортов на российские.
В конце марта в эфире одного из центральных российских телеканалов военкор Семен Пегов со ссылкой на многочисленные источники заявил, что в апреле в «ДНР» и «ЛНР» планируют начать выдачу российских паспортов. Военкор уверял, что первая партия бланков российских паспортов уже прибыла в Донецк. Данную информацию подтвердил и экс-командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский. При этом в Кремле не подтвердили информацию о выдаче российских паспортов в «Л-ДНР» с 1 апреля.
Затем заявлялось, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Но в Кремле и далее отказывались комментировать данную информацию, при этом открыто ее не отрицали.
В случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство.
Теги: политика, Донбасс, Российская Федерация, паспорт, ДНР, ЛНР
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