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Неподконтрольный Донбасс оставили без смартфонов и обуви
В двух контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, 20 мая зафиксированы нарушения, сообщает avdeevka.city.
Вчера в КПВВ «Новотроицкое» и «Марьинка» военнослужащие Донецкого и Краматорского пограничных отрядов совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил прекратили две попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил. В частности через линию разграничения пытались провезти смартфоны и аксессуары к ним, средства гигиены и обувь на общую сумму почти 255 000 гривен.
Товар изъят представителями ГФС для осуществления оформления материалов дел об административных правонарушениях, отмечает Госпогранслужба Украины.
Напомним, что 20 мая через донбасские КПВВ проследовало 39,3 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств.
Теги: Донбасс, Донецкая область, обувь, смартфон, изъятие, товар, ГФС, КПВВ, ГПСУ, ООС
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