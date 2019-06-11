Последние новости раздела
- В зоне ООС с начала суток ранен один боец ВСУ18:01
- Через пункт пропуска Успенка в РФ в тентованных грузовиках вывозятся неизвестные грузы17:41
- «Нормальная авральная ситуация»: Ходаковский прокомментировал выдачу паспортов РФ в ОРДЛО16:42
- В России внезапно умер генерал Сергей Юдин, который командовал боевиками под Дебальцево15:59
- Украина не сможет сама восстановить Донбасс, – Омелян14:37
- На Белосарайскую косу выбросило мертвого дельфина14:12
- Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"13:52
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: «В Горловке очень много машин и людей, движения нет»12:49
- «Шахтер» остался без тренера12:08
- Снова смерть!В пункте пропуска Горловки скончался мужчина11:32
В зоне ООС с начала суток ранен один боец ВСУ
11.06.2019 18:01
С начала текущих суток в районе проведения ООС зафиксированы три обстрела с стороны НВФ.
Об этом сообщает представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник, передает donpress.com.
В частности, он он отметил:
«Два враждебных обстрела произошли этой ночью в районе н.п. Пески и Водяное, где оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Еще один зафиксирован в 8:00 утра возле с. Пивденное. Именно там противник применил минометы 82-го калибра, потратив три боеприпаса и ведя огонь из СПГ».
Бойцы ВСУ на обстрел ответили огнем из вооружения БМП и пехотного оружия, в остальных случаях — не реагировали. С начала суток один украинский защитник получил ранения, однако состояние его здоровья вполне удовлетворительное.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, Минобороны, НВФ, ООС
Читайте также:
- ВСУ ответили на провокации противника: у НВФ двое убитых, шестеро раненых
- Противник нарастил число обстрелов в зоне ООС: ранены двое бойцов ВСУ
- ВСУ отомстили врагу за смертоносные бои на Донбассе: армия РФ считает "200-х" и "300-х" наемников
- Члены НВФ ударили из запрещенного оружия: ранен боец ВСУ
- Подразделения НВФ бьют из запрещенного оружия: ранен боец ВСУ
- На Донбассе не стихают обстрелы: один боец ВСУ погиб, один ранен
- В зоне ООС с начала суток ранен один боец ВСУ18:01
- Через пункт пропуска Успенка в РФ в тентованных грузовиках вывозятся неизвестные грузы17:41
- «Нормальная авральная ситуация»: Ходаковский прокомментировал выдачу паспортов РФ в ОРДЛО16:42
- В России внезапно умер генерал Сергей Юдин, который командовал боевиками под Дебальцево15:59
- ОБСЕ зафиксировала в ОРЛО российскую станцию наземной разведки15:02
- Украина не сможет сама восстановить Донбасс, – Омелян14:37
- На Белосарайскую косу выбросило мертвого дельфина14:12
- Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"13:52
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: «В Горловке очень много машин и людей, движения нет»12:49
- «Шахтер» остался без тренера12:08
- В зоне ООС с начала суток ранен один боец ВСУ18:01
- Через пункт пропуска Успенка в РФ в тентованных грузовиках вывозятся неизвестные грузы17:41
- Зеленский снова отменил указы Порошенко17:20
- Женщина вместо туалета воспользовалась аварийным выходом в самолёте16:57
- «Нормальная авральная ситуация»: Ходаковский прокомментировал выдачу паспортов РФ в ОРДЛО16:42
- Филарет решился на церковный раскол, сделано заявление: «Все решится 20 июня»16:21
- В России внезапно умер генерал Сергей Юдин, который командовал боевиками под Дебальцево15:59
- В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс15:34
- Несколько недель до окончания весеннего призыва: военкомы устроили сафари на призывников15:17
- ОБСЕ зафиксировала в ОРЛО российскую станцию наземной разведки15:02
- Яку Раду можуть отримати українці наприкінці липня: прогноз експерта13:08
- Водители начали отказываться от автомобильных ключей12:24
- Эти знаки Зодиака подавляют, любят руководить и чувствуют себя "пупами земли"10:31
- Кремль устал и хочет мира10:06
- Сезон отпусков: астропсихолог дала важный совет09:29
- Любовный гороскоп на июнь-2019: Девам улыбнется удача08:28
- 10 полезных трюков, чтобы в холодильнике хорошо пахло22:42
- Назван способ легко и быстро просыпаться по утрам22:17
- Врачи рассказали, какие продукты опасно брать с собой на пикник18:30
- Ученые придумали дешевый способ избавления от лысины15:30
- Миллионам украинцев запретят ездить за рулем: детали скандального закона
- Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа
- Под Горловкой гремят мощные взрывы: боевики пошли на прорыв и устроили огненный ад
- Боевики пошли в атаку под Горловкой: между ВСУ и армией РФ состоялся тяжелый бой, террористам хорошо "насыпали"
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети
- Причина смерти известного боевика "ЛНР" Спичака: в Сеть попали постыдные подробности
- Жатва на крови: трагедия сотрясла Луганскую область
- Секреты Viber, о которых многие даже не слышали
- Слишком много намеков, или как Медведчук хочет уничтожить Украину изнутри – политолог
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстреле жилых домов