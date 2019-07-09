- В соцсети показали очередь к КПП «ДНР» перед Седово15:10
- "Дороги смерти" между Луганском и Дебальцево: ОБСЕ показала Донбасс с высоты птичьего полета14:30
- Ситуация на КПВВ ОРДО: «В Горловке пропускаю медленно, на Каргиле большая пешая очередь»13:48
- Подрыв военного грузовика на Донбассе из ПТУР: машина полностью уничтожена13:32
- В Макеевке в ДТП мужчину переехали два автомобиля13:12
- В "ДНР" экономическая катастрофа: местные жители плачутся в Сети о диком росте цен и увольнениях12:51
- В Горловке местная «власть» устроила «тотальную проверку»12:29
- В сети показали фото позиций ВСУ после удара НВФ из ПТУР11:52
- Зеленский сделал громкое заявление по Станице Луганской после встречи с Юнкером и Туском11:32
- НВФ применили против ВСУ «Горыныча»11:10
В соцсети показали очередь к КПП «ДНР» перед Седово
На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области, чтобы проехать в Седово, на курорт «ДНР» на Азовском море, нужно отстоять большую очередь к КПП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, пишут Донецкие новости.
В частности, в местном паблике очевидец опубликовал фото, на котором показан размер очереди:
В комментариях жители неподконтрольной Донетчины высказывают возмущения:
Константин: «Очередь в болото»;
Денис: «Я не знаю, кем надо быть, чтоб ехать туда отдыхать, это же просто капец».
Некоторые пользователи соцсетей с недоверием отнеслись к информации, и рассказывают о том, что проехали без очереди. «Не знаю, проехали вообще без очереди, может, это выходные. Ехала и подумала: что-то люди врут, реально проехали за 5 мин. И не только мы, но и знакомые все в один голос говорят, что все быстро и очередей нет», – пишет Екатерина.
Теги: Донбасс, Седово, очередь, ДНР, КПП
- На блокпостах по-прежнему огромные пробки
- Отдых на своем "курорте": путевки, цены, развлечения - что может позволить житель "ДНР"
- Блокпосты ОРДО: в Горловке до 500 человек очереди, в Еленовке много машин
- Боевики разогнали дискотеку в Седово, - ВИДЕО
- В Седово боевики «ДНР» не уменьшили комендантский час
- Боевики «ДНР» в районе Новоазовска проводят «операцию сил специального назначения»
- В соцсети показали очередь к КПП «ДНР» перед Седово15:10
- "Дороги смерти" между Луганском и Дебальцево: ОБСЕ показала Донбасс с высоты птичьего полета14:30
- Ситуация на КПВВ ОРДО: «В Горловке пропускаю медленно, на Каргиле большая пешая очередь»13:48
- Подрыв военного грузовика на Донбассе из ПТУР: машина полностью уничтожена13:32
- В Макеевке в ДТП мужчину переехали два автомобиля13:12
- В "ДНР" экономическая катастрофа: местные жители плачутся в Сети о диком росте цен и увольнениях12:51
- В Горловке местная «власть» устроила «тотальную проверку»12:29
- В сети показали фото позиций ВСУ после удара НВФ из ПТУР11:52
- Зеленский сделал громкое заявление по Станице Луганской после встречи с Юнкером и Туском11:32
- НВФ применили против ВСУ «Горыныча»11:10
- В соцсети показали очередь к КПП «ДНР» перед Седово15:10
- «Ждет череда больших катастроф и несчастий»: Астролог составил прогноз для Украины14:45
- "Дороги смерти" между Луганском и Дебальцево: ОБСЕ показала Донбасс с высоты птичьего полета14:30
- Владимир Зеленский показал зубы. За коррупцию уволены главные таможенники. ВИДЕО14:10
- Ситуация на КПВВ ОРДО: «В Горловке пропускаю медленно, на Каргиле большая пешая очередь»13:48
- Подрыв военного грузовика на Донбассе из ПТУР: машина полностью уничтожена13:32
- В Макеевке в ДТП мужчину переехали два автомобиля13:12
- В "ДНР" экономическая катастрофа: местные жители плачутся в Сети о диком росте цен и увольнениях12:51
- В Горловке местная «власть» устроила «тотальную проверку»12:29
- Когда Зеленский встретится с Трампом: Чалый сделал важное заявление о дате и секретном оружии для Украины12:11
- Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака22:38
- Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна22:16
- Как улучшить работу иммунной системы18:15
- Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье16:00
- Абсолютна більшість партій – лідерів парламентських перегонів - підтримали Декларацію на захист свободи слова13:21
- Вступительная кампания набирает обороты. Как не пропустить важные даты?11:46
- Как похмелье может повлиять на мозг10:16
- Врачи развенчали главные мифы о головной боли09:45
- Врачи рассказали, в чем вред картошки08:44
- Развенчаны популярные мифы о сне22:18
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением