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Архив - Донецкая область

В соцсети показали очередь к КПП «ДНР» перед Седово

09.07.2019 15:10
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В соцсети показали очередь к КПП «ДНР» перед Седово

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области, чтобы проехать в Седово, на курорт «ДНР» на Азовском море, нужно отстоять большую очередь к КПП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, пишут Донецкие новости.
В частности, в местном паблике очевидец опубликовал фото, на котором показан размер очереди:
В комментариях жители неподконтрольной Донетчины высказывают возмущения:
Константин: «Очередь в болото»;
Денис: «Я не знаю, кем надо быть, чтоб ехать туда отдыхать, это же просто капец».
Некоторые пользователи соцсетей с недоверием отнеслись к информации, и рассказывают о том, что проехали без очереди. «Не знаю, проехали вообще без очереди, может, это выходные. Ехала и подумала: что-то люди врут, реально проехали за 5 мин. И не только мы, но и знакомые все в один голос говорят, что все быстро и очередей нет», – пишет Екатерина.



Теги: Донбасс, Седово, очередь, ДНР, КПП
 
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