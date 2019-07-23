- Боевики «ЛНР» и «ДНР» не спешат отводить тяжелое вооружение14:51
- Соцсети о ситуации на КПП «ДНР»: «В Горловке, Еленовке и на Пищевике огромные очереди, на „Каргиле“ стоит ОБСЕ»14:28
- Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в нарушении прекращения огня13:11
- Российские снайперы в Донецке: в ООС сообщили, для чего РФ направила бойцов на Донбасс12:32
- В курортном поселке под Мариуполем расстреляли отдыхающего12:11
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Жители Авдеевки протестуют против перехода школы на украинский язык11:11
- В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе08:11
- В «ДНР» рассказали о ДТП с участием детей и подростков20:20
- В ОРДО сообщили, когда проведут перепись населения19:40
Боевики «ЛНР» и «ДНР» не спешат отводить тяжелое вооружение
Не смотря на объявленное перемирие, боевики «ЛНР», «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей не отводят тяжелое вооружение.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 21 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Вооружение, размещенное в нарушение линий отвода 19 июля мини-БПЛА СММ выявил: 15 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм) и 6 противотанковых пушек (МТ-12 «Рапира», 100 мм) на полигоне вблизи н. п. Бугаевка (37 км к юго-западу от Луганска). На том же полигоне этот БПЛА выявил 48 ББМ; и 2 самоходные гаубицы (2С1) и 4 буксируемые гаубицы (Д-30) рядом с н. п. Белое (22 км к западу от Луганска).
БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 3 самоходные гаубицы (2С1) возле н. п. Староласпа (51 км к югу от Донецка)
19 июля мини-БПЛА СММ зафиксировал 20 танков (Т-64 — 18 ед., Т-72 — 2 ед.) и 4 зенитных ракетных комплекса (9К35) на полигоне возле Бугаёвки.
21 июля Наблюдатели видели 1 БМП-2 возле н. п. Заиченко (26 км к северо-востоку от Мариуполя)».
Теги: Донбасс, перемирие, ОБСЕ, беспилотник, ДНР, ЛНР, боевики, бронетехника, военная техника
- Боевиков «ЛНР» и «ДНР» уличили в перемещении танков, гаубиц и грузовиков с зенитками
- Боевики «ДНР» размещают вооружение в населенных пунктах Крещатицкое, Покровка и Горловка
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» наращивают тяжелое вооружение – танки, минометы и БМП
- Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в нарушении прекращения огня
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ
- ОБСЕ обнаружила танки и Грады сепаратистов
- Боевики «ЛНР» и «ДНР» не спешат отводить тяжелое вооружение14:51
- Соцсети о ситуации на КПП «ДНР»: «В Горловке, Еленовке и на Пищевике огромные очереди, на „Каргиле“ стоит ОБСЕ»14:28
- Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в нарушении прекращения огня13:11
- Российские снайперы в Донецке: в ООС сообщили, для чего РФ направила бойцов на Донбасс12:32
- В курортном поселке под Мариуполем расстреляли отдыхающего12:11
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Жители Авдеевки протестуют против перехода школы на украинский язык11:11
- В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе08:11
- В «ДНР» рассказали о ДТП с участием детей и подростков20:20
- В ОРДО сообщили, когда проведут перепись населения19:40
- Боевики «ЛНР» и «ДНР» не спешат отводить тяжелое вооружение14:51
- Соцсети о ситуации на КПП «ДНР»: «В Горловке, Еленовке и на Пищевике огромные очереди, на „Каргиле“ стоит ОБСЕ»14:28
- Возмещение за аннексию Крыма: суд разрешил Ощадбанку взыскать с России миллиард долларов14:09
- Бомбардировщик России нагло нарушил "воздух" Южной Кореи - истребители в ответ открыли огонь. ВИДЕО13:52
- Готовьтесь к новым холодам: синоптик дала свежий прогноз на конец июля13:29
- Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в нарушении прекращения огня13:11
- Медики нашли самое эффективное средство от рака12:53
- Российские снайперы в Донецке: в ООС сообщили, для чего РФ направила бойцов на Донбасс12:32
- В курортном поселке под Мариуполем расстреляли отдыхающего12:11
- Не низкая явка, а отсутствие людей: Стало известно, почему проголосовало мало избирателей11:51
- Медики нашли самое эффективное средство от рака12:53
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- Рыба полезней мяса: учёные привели аргументы21:40
- Этот фрукт помогает избавиться от бессонницы13:02
- Сексологи назвали вещи, которые никто не может вас заставить делать в постели07:20
- Развенчан популярный миф о влиянии кофе на рак22:40
- В Украине запретили продажу популярных витаминов22:03
- Врач рассказал, как загорать без ущерба для здоровья12:20
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания