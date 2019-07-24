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Архив - Донецкая область

На кладбище в Енакиево появилось много свежих могил боевиков «ДНР»

24.07.2019 08:32
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На кладбище в Енакиево появилось много свежих могил боевиков «ДНР»

На кладбище во временно оккупированном Енакиево появилось много свежих могил боевиков «ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Енакиево в соцсетях сообщают о большом количестве появившихся в последнее время свежих могил боевиков «ДНР». На некоторых могилах на табличках указаны фамилии или «позывные», а на некоторых только номера или «неизвестный»:

«Здесь много свежих могил с табличками на колышках — кто-то похоронен с фамилией, кто-то с кличкой (позывным). А есть и вовсе „неизвестные“. Данные фотографии были сделаны в начале июля 2019 года».

Свои слова автор сообщения подтверждает снимками рядов свежих могил. Кроме того, видны вырытые ямы, подготовленные для следующих захоронений.



Теги: Донбасс, Енакиево, кладбище, могила, захоронение, ДНР, боевики, соцсети
 
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