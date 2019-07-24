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На кладбище в Енакиево появилось много свежих могил боевиков «ДНР»
24.07.2019 08:32
На кладбище во временно оккупированном Енакиево появилось много свежих могил боевиков «ДНР».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированного Енакиево в соцсетях сообщают о большом количестве появившихся в последнее время свежих могил боевиков «ДНР». На некоторых могилах на табличках указаны фамилии или «позывные», а на некоторых только номера или «неизвестный»:
«Здесь много свежих могил с табличками на колышках — кто-то похоронен с фамилией, кто-то с кличкой (позывным). А есть и вовсе „неизвестные“. Данные фотографии были сделаны в начале июля 2019 года».
Свои слова автор сообщения подтверждает снимками рядов свежих могил. Кроме того, видны вырытые ямы, подготовленные для следующих захоронений.
Теги: Донбасс, Енакиево, кладбище, могила, захоронение, ДНР, боевики, соцсети
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