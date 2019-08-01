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С 1 октября на территории «ДНР» измениться время комендантского часа
01.08.2019 08:45
В режиме работы комендантского часа в «Донецкой Народной республике» с 1 октября будут внесены изменения.
Изменения вступят в силу согласно распоряжению главы «ДНР» Дениса Пушилина.
С 1 октября по 31 мая комендантский час в республике будет действовать с 23:00 до 05:00 (в летнее время с 23:00 до 04:00).
Также в распоряжении Пушилина говорится, что за нарушения комендантского часа сотрудники «полиции ДНР» могут задерживать до утра и арестовывать нарушителя на 15 суток.
Данная мера будет применяться к тем, кто дважды нарушил комендантский час.
При этом, заведения увеселительного характера могут работать до 22:00.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, изменение, комендантский час, октябрь, ДНР
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