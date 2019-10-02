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Паспорта выдают по-новому: что изменилось для украинцев
Уже с октября украинцы будут оплачивать оформление биометрических документов по-новому
Как сообщает Politeka со ссылкой на заявление МВД Украины, со следующего месяца Государственная миграционная служба изменит платежные реквизиты для оплаты процедуры оформления биометрических документов.
«Изменятся реквизиты счетов для перечисления средств за предоставление услуг по оформлению паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу», — рассказали в министерстве.
Речь идет о запущенном в 2016 году сервисе ГМС, который позволяет украинцам сформировать персональную квитанцию для оплаты выбранной услуги в конкретном подразделении Миграционной службы. Им могут воспользоваться граждане, которые регистрируются на получение административных услуг через сервис «Электронная очередь». После регистрации им будет предоставлена возможность оплатить услуги онлайн, причем оплата за оформление биометрического паспорта будет проходить уже по новым реквизитам.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, паспорт, изменение, октябрь, биометрический паспорт
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