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Режим тишины на Донбассе: террористы беспощадно обстреливают позиции ВСУ
Представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе сегодня, седьмого августа в районе проведения ООС пять раз нарушили режим прекращения огня, о чем информирует replyua.net со ссылкой на сообщение штаба Операции объединенных сил в социальной сети.
В частности, в сообщении отмечается, что враг обстреливал позиции украинских защитников, применяя стрелковое оружие, пулеметы крупного калибра, гранатометы разных систем.
Отмечается, что в районе ответственности ОТГ «Восток» вражеские силы осуществили два обстрела позиций ООС – рядом с Лебединским и вблизи Водяного. В сообщении подчеркивается: «В районе ответственности оперативно-тактической группировки» Север «позиции наших защитников были обстреляны три раза: неподалеку Луганского по направлению Нижнее Лозовое - с автоматических гранатометов; вблизи Южного по направлению шахты им.Гагарина - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новозвановка по направлению Калиново-Борщеватое - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия».
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ВСУ, террористы
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