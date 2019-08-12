В ОРДО попало под обстрел село Октябрь: горит жилой дом

12.08.2019 11:30

Сегодня утром под обстрел попало неподконтрольное Украине село Октябрь Донецкой области, в результате чего загорелся жилой дом.

Об этом сегодня сообщили в так называемом «управлении народной милиции ДНР».

Представители ОРДО уточнили, что в 05.55 начался обстрел, в результате которого произошло возгорание жилого дома по улице Звездная.

Источник: https://donpress.com