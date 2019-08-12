Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО попало под обстрел село Октябрь: горит жилой дом

12.08.2019 11:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО попало под обстрел село Октябрь: горит жилой дом

Сегодня утром под обстрел попало неподконтрольное Украине село Октябрь Донецкой области, в результате чего загорелся жилой дом.

Об этом сегодня сообщили в так называемом «управлении народной милиции ДНР».

Представители ОРДО уточнили, что в 05.55 начался обстрел, в результате которого произошло возгорание жилого дома по улице Звездная.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, дом, пожар, обстрел, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх