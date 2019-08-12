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Вблизи пункта пропуска "Гнутово" "ДНРовцы" не пропускали людей в сторону Донецка
Сегодня утром на КПП, подконтрольным "ДНР", собрались огромные очереди, особенно на КПП "Октябрь" на Мариупольском направлении.
Об этом очевидцы сообщили 0629.
На украинском КПВВ "Гнутово" людей, которые едут в сторону "ДНР" пропустили. А боевики "ДНР" не пропускают транспорт в сторону неподконтрльного Украине Донецка, из-за чего собралась огромная очередь. Не пропускают, якобы из-за того, что в районе КПП «ДНР» «Октябрь» (Пищевик) на Мариупольском направлении сегодня утром около 07:00 был обстрел.
То же самое пишут очевидцы в соцсетях:
«Утром около 7-ми был обстрел — мины, блокпост не закрыли, машины пропускали быстро»
«На выезде из ДНР на 9.20 15 машин»
«В ДНР не пропускают машины, очередь огромнейшая. Из ДНР машины выпускают предупреждая, что обратно не впускают. На сколько времени это неизвестно»
«Украина в сторону Донецка пропускает, а "ДНР" в сторону Донецка не пропускает. Очередь стоит в сторону Донецка большая»
14.50 по информации очевидцев, людей начали пропускать.
Как стало известно из инсайдерских источников, на пункте пропуска боевиков не было электричества, поэтому они не могли работать.
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, КПП, Гнутово, КПВВ
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