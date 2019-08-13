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"Жалкая горстка бандитов": террористы "ДНР" признали провал на Донбассе
Так называемый "глава пресс-службы народной милиции ДНР" Даниил Безсонов признал, что в начале российского вторжения на Донбасс в 2014 году его поддержали лишь 0,28% боеспособного местного населения, передает from-ua.
Эта статистика стала массово появляться на пророссийских сайтах оккупантов, обратил внимание в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Желающих встать на защиту родной земли было не много. Достаточно для определенных операций и хоть какого-то сопротивления, но не более того. По неофициальной статистике, в 2014 году в "ополчение" вступило 0,28% от всего количества проживающих в Донецке и Донецкой области мужчин, по возрасту способных держать в руках оружие. Это даже не 1% и не 5%, а 0,28%!!!" – возмутился Безсонов.
Казанский в свою очередь, отметил, что эта цитата является красноречивым доказательством того, что российского агрессора никто не ждал на украинском Донбассе.
"То есть, выходит, что Россия, прикрываясь этой жалкой горсткой бандитов, держит в заложниках весь регион, и 0,28% диктуют свою волю миллионам жителей ОРДЛО. Вот как выглядит на самом деле "народная республика", – отметил он.
Казанский уточнил, что украинские журналисты пишут об этом с 2014 года, однако ранее террористы "ДНР" называли объективную информацию "враньем", "фейками" и "пропагандой Сороса". Теперь же правдивость мизерной поддержки оккупантов признали даже они.
"Большой привет всем любителям поговорить про "гражданскую войну в Украине". 0,28% уголовников, готовых взять оружие, грабить и убивать можно найти в любом государстве. Даже самом благополучном", – резюмировал журналист.
Как сообщалось ранее, в "ДНР" пытаются набрать новые отряды в "ополчение", обещая службу в Донецке, зарплату и даже российский паспорт. Такие объявления появились в сети недавно. Подобными призывами на самом деле пытаются укомплектовать передовые позиции, набирая людей в отряды "пушечного мяса", где никто служить не хочет.
Теги: Донбасс, признание, ДНР, провал
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