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Боевики «ДНР» под Горловкой глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ
20.08.2019 10:29
Боевики «ДНР» и российские оккупанты над временно оккупированной Горловкой глушат беспилотники СММ ОБСЕ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 17 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«В ночь с 15 на 16 августа во время выполнения полета над н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) БПЛА СММ малого радиуса действия и БПЛА СММ среднего радиуса действия подвергались воздействию помех сигналу. По оценке СММ, это произошло, вероятного, вследствие глушения сигнала».
Теги: Донбасс, Горловка, ОБСЕ, беспилотник, ДНР, боевики, помехи
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