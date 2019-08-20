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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» под Горловкой глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ

20.08.2019 10:29
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Боевики «ДНР» под Горловкой глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ

Боевики «ДНР» и российские оккупанты над временно оккупированной Горловкой глушат беспилотники СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 17 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«В ночь с 15 на 16 августа во время выполнения полета над н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) БПЛА СММ малого радиуса действия и БПЛА СММ среднего радиуса действия подвергались воздействию помех сигналу. По оценке СММ, это произошло, вероятного, вследствие глушения сигнала».



Теги: Донбасс, Горловка, ОБСЕ, беспилотник, ДНР, боевики, помехи
 
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