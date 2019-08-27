На Донбассе стало "жарко": оккупанты РФ пустили в ход запрещенное оружие, ВСУ несут потери

27.08.2019 09:48

Личный состав Вооруженных сил Украины понес санитарные потери в ходе провокаций оккупантов РФ и боевиков на захваченном Донбассе.

В течение минувших суток, 26 августа, вооруженные бандформирования "Л/ДНР" 12 раз нарушили режим прекращения огня на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

К сожалению, вследствие обстрелов гибридной армии РФ один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Согласно сообщению в утренней сводке штаба ООС, противник обстреливал позиции Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм. Кроме того, террористы "Л/ДНР" били по защитникам Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также уже с начала текущих суток оккупанты и наемники РФ один раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".