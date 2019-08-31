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Мобильные сервисные центры МВД проведут прием для жителей Донетчины: график работы
Для жителей отдаленных населенных пунктов в сентябре 2019 года проведут прием мобильные сервисные центры Министерства внутренних дел Украины.
Мобильные сервисные центры МВД — это передвижные сервисные центры, которые работают по графику в таких населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД, передает donpress.
В мобильных сервисных центрах можно осуществить регистрацию и перерегистрацию транспортных средств, заменить водительское удостоверение, получить международное водительское удостоверение, а также подать запрос на получение справки об отсутствии судимости.
В сентябре график работы мобильного сервисного центра в Донецкой области будет таким:
4 сентября — Лиман, ул. Независимости, 46
5 сентября — Дружковка, ул. Машиностроителей, 64
11 сентября — пгт Мангуш, проспект Мира, 72
12 сентября — пгт Никольское, ул. Свободы, 87
25 сентября — Торецк, ул. Героев Труда, 3
26 сентября — Торецк, ул. Героев Труда, 3
27 сентября — село Мироновка, ул. Мира, 16
Мобильные сервисные центры МВД будут обслуживать граждан в регионе по запросу от органов местного самоуправления. Подать соответствующую заявку можно в Региональный сервисный центр МВД в Донецкой области.
Теги: Украина, Донбасс, регистрация, транспорт, МВД, график, сервисный центр
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