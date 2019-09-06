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Зарабатывают на пули для украинцев: как боевики ДНР-ЛНР экспортируют сигареты в Европу

06.09.2019 11:30
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Зарабатывают на пули для украинцев: как боевики ДНР-ЛНР экспортируют сигареты в Европу

Боевики экспортируют через Украину в Европу сигареты, произведенные на оккупированном Донбассе.

Фото пачки сигарет опубликовал на своей странице в Facebook политолог Владимир Цибулько, передает apostrophe.

"Видели в Украине дешевые сигареты, произведенные в ОРДЛО? Знакомые показали - посмотрите и вы. Особенно радует "акцизная марка" ЛНР. Часть нелегальных сигарет "made in ORDLO" остается в Украине, но все же основной рынок их сбыта - Европа. Дырявая западная граница с подачи ловких дельцов с радостью пропускает такие "приветы" от сепаратистов на запад в промышленных масштабах. А оттуда в непризнанные республики возвращаются сверхприбыли, которые идут на закупку оружия и другого товара для пророссийских боевиков", – написал он.

По мнению политолога, это происходит при поддержке украинских правоохранителей, которые только имитируют борьбу с потоками контрабанды, а на самом деле помогают дельцам с оккупированного Донбасса поставлять сигареты в Западную Европу.
"Мы знаем, что у нас война и каждый день на ней гибнут или получают ранения лучшие сыны Украины, а в это время их убийцы при помощи наших силовиков на сигаретах с “ЛНР”/”ДНР” зарабатывают в Европе деньги на пули для украинцев", — написал Цибулько.
При этом он высказал надежду, что новое руководство страны остановит поток нелегальных сигарет с оккупированного Донбасса, а не возглавит его.



Теги: Донбасс, Европа, экспорт, сигареты, граница, контрабанда, акцизная марка, ДНР, ЛНР, боевики
 
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