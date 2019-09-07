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Архив - Донецкая область

В Донецке при взрыве взрывного устройства травмирован «полицейский»

07.09.2019 12:30
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В Донецке при взрыве взрывного устройства травмирован «полицейский»

Во временно оккупированном Донецке, в Калининском районе, сработало взрывное устройство.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Накануне, 5 сентября 2019 года, около 14:00, в Калининском районе временно оккупированного Донецка сработало взрывное устройство в результате которого пострадал «сотрудник полиции».
Подконтрольные оккупационным «властям ДНР» паблики сообщали, что взрывное устройство было заложено возле кинотеатра «Донецк», «На устройстве была надпись «Мина»». В результате «когда один из сотрудников попробовал приблизиться к тому месту, прогремел взрыв». «Сотрудник полиции» был легко ранен. Основной упор в сообщении делался на то, что рядом с местом «минирования»находятся школа и детский сад.
Однако, сегодня появилось «официальное» сообщение «МЧС ДНР». Оказывается, в полицию поступило сообщение об обнаружении в районе ККК «Донецк» подозрительного предмета. При осмотре места происшествия один из «сотрудников полиции» получил легкие осколочные ранения. Никаких упоминаний о надписи «мина», а также риске для детей в сообщении нет.



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, МЧС, полицейский, травма, ДНР, взрывное устройство
 
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