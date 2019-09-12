Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ООС обнародовали свежие данные с передовой на Донбассе

12.09.2019 07:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ООС обнародовали свежие данные с передовой на Донбассе

На Востоке украинского государства, одиннадцатого сентября в зоне проведения Операции объединенных сил представители незаконных вооруженных формирований страны-агрессора Российской Федерации вместе со своими наемниками пять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Как информирует replyua.net, более детально об этом рассказали в пресс-центре ООС на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

В сообщении пресс-центра говорится, что вражеские силы обстреливали позиции подразделений ООС из гранатометов разных систем, а также стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг совершил три обстрела позиций Объединенных сил. Речь идет о боях у Богдановки, вблизи Невельского, а также неподалеку Новогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вражеские силы осуществили два обстрела позиций Объединенных сил, а именно, это произошло рядом с Желобком, а также в районе Зайцево. В настоящее время нет никакой информации о погибших, или же раненных в результате обстрелов. Напомним, ранее мы уже сообщали, что представители незаконных вооруженных формирований потеряли своих соратников на Донбассе.



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх