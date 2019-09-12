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В ООС обнародовали свежие данные с передовой на Донбассе
На Востоке украинского государства, одиннадцатого сентября в зоне проведения Операции объединенных сил представители незаконных вооруженных формирований страны-агрессора Российской Федерации вместе со своими наемниками пять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.
Как информирует replyua.net, более детально об этом рассказали в пресс-центре ООС на своей странице в социальной сети «Фейсбук».
В сообщении пресс-центра говорится, что вражеские силы обстреливали позиции подразделений ООС из гранатометов разных систем, а также стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг совершил три обстрела позиций Объединенных сил. Речь идет о боях у Богдановки, вблизи Невельского, а также неподалеку Новогнатовки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вражеские силы осуществили два обстрела позиций Объединенных сил, а именно, это произошло рядом с Желобком, а также в районе Зайцево. В настоящее время нет никакой информации о погибших, или же раненных в результате обстрелов. Напомним, ранее мы уже сообщали, что представители незаконных вооруженных формирований потеряли своих соратников на Донбассе.
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ООС
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