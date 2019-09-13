Волонтеры рассказали, как бойцы ВСУ используют в зоне ООС предметы быта

13.09.2019 15:40

Бойцы ВСУ в зоне ООС находят новое применение самые неожиданные предметы. Так, простая швабра становится мачтой для безопасного наблюдения в тепловизор, оснащенный Wi-Fi. Об этом сообщают волонтеры на странице благотворительного фонда «Повернись живим», пишет ДонПресс.

Так, волонтеры отмечают, что украинские военные приспосабливают для своей работы даже зеркальные камеры:

«Также на войне „зеркалка“, на которую в мирной жизни фиксируют счастливые моменты, фиксирует передвижения противника и возможную работу снайперов. Это важно, чтобы можно было запечатлеть нарушения режима тишины, показать, как российские наемники находятся в оборудованных „лежках“ и аргументировать стрельбу в ответ».